EK vahvasti 2035-ilmastotavoitteen takana – ajetaan sekä ilmaston että talouskasvun asiaa

Vihreä siirtymä on Suomen talouskasvun merkittävimpiä mahdollisuuksia tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Se edellyttää, että yrityksille kyetään tarjoamaan ennakoitava ja johdonmukainen investointinäkymä yli hallituskausien. On sekä ilmaston että talouden etu, että Suomi pitää kiinni ilmastolaista ja sen hiilineutraalisuustavoitteesta vuodelle 2035. Päästöjä täytyy vähentää kaikilla sektoreilla.

Suomi on sitoutunut ilmastolain kautta vuoden 2035 vähähiilisyystavoitteeseen ja niin on myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK, vahvistaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies:



”Juuri Suomen kaltaisessa maassa on poikkeukselliset edellytykset saada ilmasto- ja taloushyödyt yhdistymään. Meillä on aitoa ja uskottavaa kansainvälisen tason kilpailuetua ilmastokestävässä tuotannossa, palveluissa ja teknologioissa. Tämän markkinan globaali kysyntä tulee vääjäämättä kasvamaan - ilmastonmuutos ei peruunnu poliittisten tai taloudellisten suhdanteiden takia”.

Kaikkien toimialojen ja yhteiskunnan sektoreiden panos tarvitaan. Päästökuilua on kirittävä kustannustehokkain keinoin. Päästökuilun paikkaaminen liikenteen lisäpäästövähennyksin olisi kansantaloudellisesti haastavaa.

EK:n resepti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen on vihreiden investointien vauhdittaminen, ei toimintaympäristön ennakoitavuuden horjuttaminen. Tavoitteiden muuttaminen olisi isku Suomen uskottavuudelle, pitkäjänteisyydelle ja edelläkävijäbrändille.

EK:n toimialat ja yritysvaikuttajat ovat kattavasti sitoutuneet ilmastotavoitteisiin

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, Normet Group Oy:

”Kunnianhimoinen ilmastotavoite edistää Suomen kestävää talouskasvua ja luo yrityksille mahdollisuuden vahvan kilpailuedun synnyttämiseen”.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone Oyj:

”Suomi on puhtaan teollisuuden ja teknologian edelläkävijä, ja siitä valttikortista kannattaa pitää kiinni”.

Liiketoimintajohtaja Sara Mella, Nordea-konserni:

”Suomen ulottuvilla on vuosikymmenien päähän ulottuva kasvumahdollisuus. Rahoitussektori on sitoutunut puhtaaseen siirtymään ja kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin”.

Pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj:

”Kaupalla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa arvoketjunsa toimintaan ja kuluttajarajapintaan ilmastoystävällisempiä ratkaisuja tavoiteltaessa. Kaupan ala on avaintekijä koko yhteiskunnan ilmastotyössä, ja yhteistyöllä voimme saavuttaa tavoitteemme päästöjen hillitsemisessä.”

Omistajayrittäjä Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy:

”Talouden vähähiilistäminen luo uusia investointeja ja kasvumahdollisuuksia laajasti eri toimialoille ja alihankintaketjuihin, pk-sektori mukaan lukien”.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto, Finnair Oyj:

”Ilmailuala on mukana ilmastotavoitteiden edistämisessä, ja muutos tulee tehdä hallitusti ja kilpailukyvystä huolehtien. Suomella on tässä mahdollisuuksia, jotka täytyy hyödyntää.”

Hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio, Vaisala Oyj:

”Ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii kymmenien vuosien päähän ulottuvia investointeja. Niitä ei voi tehdä, jos ilmastopolitiikka ei ole johdonmukaista.”

Toimitusjohtaja Topi Manner, Elisa Oyj:

”Energiamurros kulkee käsi kädessä digitaalisen siirtymän kanssa – juuri tässä yhdistelmässä Suomi on vahvoilla”.

