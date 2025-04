Uudenkylän risteyssilta korjataan Pomarkussa

Korjaustyössä sillan alusrakenteita ja päällysrakenne kunnostetaan, reunapalkit uusitaan, pintarakenteet ja kaiteet uusitaan sekä kuivatus kunnostetaan. Lisäksi siltapaikalla luiskia puhdistetaan ja korjataan sekä korjataan päällysteitä ja tiemerkintöjä.

Rakentamistöiden ajaksi valtatien 23 liikenne ohjataan yhdelle n. 4,3 metriä leveälle kaistalle lähes koko urakan ajaksi. Paikalla on käytössä liikennevalo-ohjaus. Kiilholmantiellä liikenne ohjataan huhtikuusta alkaen noin 4 kuukauden ajaksi yhdelle kaistalle, jonka leveys on 3,5 metriä ja korkeus 4,4 metriä. Myös Kiilholmantiellä on käytössä liikennevalo-ohjaus. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne pääsee kulkemaan Kiiloholmantiellä jatkuvasti, töiden edetessä liikenne siirretään tien toiselle reunalle.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa, tilaa on normaalia vähemmän.

Uudenkylän risteyssilta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta ja se on rakennettu vuonna 1965. Liikennemäärä siltapaikalla on noin 3400 ajoneuvoa vuorokaudessa Vt 23:lla ja noin 330 ajoneuvoa vuorokaudessa Kiilholmantiellä.

Urakoitsijana hankkeessa toimii MPV-Infrarakenne Oy.

