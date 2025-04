Huikea sähköautokonversio Suomen ensi-illassa ACS25:ssä - "Viimeisen päälle kunnossa on tuotu Mesla paikalle"

Jarmo Pesonen on tuotekehitysinsinööri ja ajoneuvoharrastuksen myötä hänestä on tullut sähköautokonversiomies.

“Viimeisen päälle kunnossa on tuotu Mesla paikalle.”

Sähköautokonversio on vaatinut mittavat pelti- ja korityöt, jotta kaikki Teslan jousituksen, ohjauksen ja voimansiirron komponentit on saatu Mersuun istumaan.

“Tässä osui kaikki kannakkeet Teslan runkopalkkien linjaan. Se meni tosi kivasti”, Jarmo luonnehtii.

“Autoa on levennetty kymmenisen senttiä kylkilinja katkaisemalla ja lisäpokkauksia tekemällä.”

Mesla on tehty fiilistely- ja kiihdyttelyautoksi. Jarmo aloitti projektin vuonna 2022 ja siinä on vaadittu sekä pitkäjänteisyyttä että kekseliäisyyttä, kuten vaikkapa Renault Twingosta sovitettu rättikatto.

“Mersun omasta kattoluukusta puuttui lähes kaikki osat, ja setti olisi ollut törkyhintainen,” hän naurahtaa.

“Katselin, että se Rellun rättikatto voisi olla hyvä, ja hain yhden tuosta läheltä kymmenellä eurolla. Se istuu tähän oikein hyvin, muutoksia tietysti sai tehdä.”

Auton sisusta on kokenut paljon muutoksia. Omien mieltymysten mukaiset muutokset ovat hyvin tyypillisistä ajoneuvorakentelijoille.

“Sisustassa on Mersun omat penkit uudelleenverhoiltuna. Taakse laitoin kahden-istuttavan penkin, jotta lapset pääsee mukavasti kyytiin. Kojelaudassa on kaksi 14-tuumaista näyttöä, joiden ohjelmoinnissa kaveri jeesasi. Näytöistä toinen toimii mittaristona ja toisesta pystyy hallitsemaan kaikkia toimintoja.”

Jarmo on itse suunnitellut ja lisännyt Meslaan muun muassa ajoneuvonhallintayksikön, jonka kautta ohjataan moottoreita ja pystytään valitsemaan vetosuhteita keskitetysti.

Hänen ensimmäisestä sähköautokonversiosta löytyy akkukapasiteettia viisikymmentä kilowattituntia.

“Valmiit akkumoduulit on Bemarin hybridistä. Akut on sijoitettu auton takaosaan pinottuna ja pakattuna teräskoteloon”, hän kertoo.

“Pikalatausta tähän en halunnut, koska akkupaketti ja kaikki systeemit on itseni tekemiä. Autoon on integroitu kolmivaiheinen AC/DC -laturi, joka hoitaa latauksen akulle.”

Meslan suunnittelutyöhön ja rakentamiseen on mennyt paljon aikaa.

“Iso työmäärä on ollut itselläni siinä, että kun kaikki laitteet on kasauspöydällä toiminut itsenäisesti, niin ne on pitänyt saada kommunikoimaan keskenään valmiissa autossa.”

“Kokonaisuudessaan auton rakentamiseen on mennyt aikaa varmaan yhden omakotitalon rakentamisen verran”, Jarmo päättää.

***

Original American Car Show on pääsiäisen ykköstapahtuma pääkaupunkiseudulla ja se järjestetään jo 46. kertaa. ACS25 on koko perheen ikärajaton juhla, joka on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 18.-20.4. päivittäin klo 10-18.

Täysin uusi Electrified Experience X Kokkolan Autohuolto -näyttelyosio esittelee rakennettuja ja erikoisia sähköajoneuvoja.