Kasvua näkyvissä – meriklusterin tunnusluvut kertovat alan palautuneen koronan notkahduksesta

Suomen meriteollisuus vahvistaa edelläkävijyyttä älykkäiden ja ympäristöystävällisten meriteknisten tuotteiden kehittäjänä 21.11.2024 14:00:00 EET | Tiedote

Meriteollisuus ry on julkaissut päivitetyn strategisen tutkimusagendan, joka kuvaa alan tutkimus- ja kehitystarpeet vuosille 2025–2035. Agenda julkaistiin Meriteollisuus ry:n syysseminaarissa 21.11.2024. Visiona on, että vuoteen 2035 mennessä Suomen meriteollisuus on maailman johtava älykkäiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen toimittaja merenkulun ja muun merellisen liiketoiminnan tarpeisiin. Suomessa toimii menestyvä ja kansainvälinen meriteollisuusverkosto, joka hyödyntää korkeaa teknologiaa tuottaessaan vihreän siirtymän ja merenkulun automaation mahdollistavia ratkaisuja. Tutkimusagenda jakautuu kolmeen pääteemaan, joilla on omat visionsa: 1. Älykäs meriteollisuus – Suomalainen meriteollisuus on edelläkävijä älykkäissä laivoissa ja niihin liittyvissä ratkaisuissa. Ala tuottaa optimoituja ja kyberturvallisia tuotteita sekä mahdollistaa laivojen korkean automaatio- ja lopulta autonomiatason. Tekoälyn mahdollisuudet on hyödynnetty mm. laivan suunnittelun, operoinnin