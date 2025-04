Kokoomuksen Fagerström: “Vain kilpailukykyinen vientiteollisuus pitää valot päällä Suomessa”

“Vain elinvoimainen yksityinen sektori turvaa laadukkaiden julkisten palvelujen rahoituksen: varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vanhustenhoivan. Vain kilpailukykyinen vientiteollisuus pitää valot päällä ja säilyttää asuntojen arvon kaikkialla Suomessa”, Fagerström painotti tänään pitämässään ryhmäpuheessa eduskunnan käsitellessä teollisuuspoliittista selontekoa.

Teollisuuspoliittinen selonteko heijastaa Fagerströmin mukaan hallituksen laajempaa talouspoliittista linjaa, jonka tavoitteena on pysäyttää velkaantuminen ja vahvistaa talouden kestävyyttä.

“Suomen talous ei ole kasvanut 17 vuoteen. Näistä lähtökohdista Orpon hallitus on tehnyt rohkeat päätökset: 9 miljardin euron sopeutustoimet ovat olleet välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi”, hän sanoo.

Fagerström nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä hallituksen teollisuuspoliittisista toimista: investointikannustin puhtaan siirtymän hankkeisiin, kasvuyritysten rahoituksen vahvistaminen, miljardien panostukset infraan ja T&K:hon sekä puolustusteollisuuden vahva tukeminen.

“Nämä toimet ovat jo alkaneet kantaa hedelmää. Kotimaahan on kotiutunut uusia isoja investointeja, kuten 800 miljoonan euron akkutehdas Kotkaan ja 200 miljoonan TNT-tehdas Poriin. Ne ovat osoitus siitä, että Suomen suunta on viimein kääntymässä ja hallituksen työn linja toimii”, Fagerström sanoo.

Hän muistuttaa, että työ ei ole vielä valmis – uusia toimia valmistellaan jo hallituksen puoliväliriihessä, ja Suomen on oltava vahvasti mukana myös EU:n teollisuuspolitiikan uudistamisessa.

”Euroopan on vastattava sekä puhtaan siirtymän että kauppapoliittisten uhkien haasteisiin päättäväisesti. Suomella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kilpailukyky, turvallisuus ja kestävyys kulkevat käsi kädessä. Meidän on oltava mukana siellä missä ratkaisut tehdään – ei sivustakatsojina vaan suunnannäyttäjinä”, Fagerström summaa.



