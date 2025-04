Tuloerot yksityisten lääkäripalveluiden käytössä eivät merkittävästi muuttuneet Kela-korvausten alennuksen tai sote-uudistuksen yhteydessä

Yksityislääkärillä käyneiden osuus Suomen aikuisväestöstä oli ylimmässä tuloviidenneksessä vähintään kaksinkertainen alimpaan viidennekseen verrattuna vuosina 2018–2023, kertoo tuore tutkimus. Yksityislääkärillä käyminen on johdonmukaisesti sitä yleisempää, mitä suurempituloisista ihmisistä puhutaan.

– Tuloryhmien erot yksityislääkärikäynneissä ovat pysyneet pääosin vakaina jo pitkän aikaa. Korkeampi tulotaso mahdollistaa yksityisen terveydenhuollon käytön, kun taas pienituloisilla vaihtoehdot rajoittuvat julkiseen terveydenhuoltoon sekä työterveyshuoltoon, jos henkilöllä on työpaikka, toteaa Kelan erikoistutkija Heta Moustgaard.

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien yksityislääkäripalveluiden käyttöä koskevien selvitysten kanssa. Tuloryhmien erot ovat pysyneet huomattavina jo vuosikymmenten ajan.

Viimeisimpiä vuosien 2024 ja 2025 muutoksia Kela-korvauksiin ei voitu vielä tässä tutkimuksessa tarkastella.

Suurimmat erot eläkeikäisten miesten yleislääkärikäytössä

Kela-korvauksia yksityislääkärikäynnistä sai vuonna 2023 neljännes Suomen aikuisväestöstä. Yksityislääkärin käyttö oli johdonmukaisesti yleisintä naisilla ja 65 vuotta täyttäneillä vuosina 2018–2023. Yksityisellä yleislääkärillä kävi 7 % ja silmälääkärillä 8 % aikuisväestöstä vuonna 2023. Gynekologilla kävi naisista 11 %.

Tuloryhmien väliset erot yksityisten lääkäripalveluiden käytössä olivat erityisen suuret eläkeikäisillä, joista harva kuuluu työterveyshuollon piiriin. Yksityisellä yleislääkärillä käyneiden osuus eläkeikäisistä miehistä oli ylimmässä tuloviidenneksessä yli kolminkertainen alimpaan tuloviidennekseen verrattuna vuonna 2018. Tuloryhmien väliset erot kasvoivat eläkeikäisillä viidenneksellä vuoteen 2023 mennessä.

– Ylimpiin tuloryhmiin kuuluvat eläkeikäiset lisäsivät yksityisten yleislääkäripalveluiden käyttöä, ja sen vuoksi ero pienempituloisiin kasvoi, kertoo Moustgaard.

Työikäisillä tuloryhmien väliset erot yksityisissä yleislääkärikäynneissä olivat pienemmät kuin eläkeikäisillä ja ne pienenivät tarkastelujakson aikana. Pienempää eroa selittää se, että valtaosalla työikäisistä on käytettävissään työterveyshuolto.

Erityisen suuret tuloryhmien väliset erot gynekologipalveluiden käytössä

Yksityisellä gynekologilla käyneiden osuus pieneni sekä työikäisillä että eläkeikäisillä vuosina 2018–2023. Tuloryhmien väliset erot kuitenkin pysyivät vakaina: ylimmässä tuloviidenneksessä yksityisiä gynekologipalveluita käyttäneiden osuus oli kolminkertainen alimpaan tuloviidennekseen verrattuna.

– Gynekologipalveluiden käytössä työikäisten tuloryhmien väliset erot saattavat olla erityisen suuret osittain sen vuoksi, että niitä ei yleensä tarjota työterveyshuollossa. Voi olla, että gynekologille pääsyssä on myös julkisella sektorilla haasteita, pohtii Moustgaard.

Sote-uudistus ja Kela-korvausten alennus eivät näytä muuttaneen tilannetta – viimeisimpiä uudistuksia seurattava huolella

Vuoden 2023 Kela-korvausten leikkaus ja sote-uudistus eivät tutkimuksen perusteella merkittävästi näytä vaikuttaneen yksityislääkäripalveluiden käyttöön merkittävästi missään tuloryhmässä.

Myöskään tammi-kesäkuussa 2024 ei aiemman tarkastelun perusteella Kela-korvausten korotuksen jälkeen tapahtunut suuria muutoksia tuloryhmien välisissä eroissa.

– Niin kauan kuin suuri osa käynnin kustannuksista jää asiakkaan itsensä maksettavaksi, suuretkaan prosentuaaliset muutokset korvaustasoon eivät merkittävästi muuta tuloryhmien välisiä eroja, arvioi Moustgaard.

Vuonna 2025 voimaan tulevat Kela-korvausten muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen. Muun muassa gynekologikäyntien korvaustasoa nostetaan tuntuvasti, ja suunnitteilla on parivuotinen kokeilu, jossa 65 vuotta täyttäneet pääsisivät yksityiselle yleislääkärille 28 euron hinnalla.

– On tärkeä seurata, miten tuloryhmien väliset erot kehittyvät kuluvan vuoden Kela-korvausmuutosten jälkeen. Gynekologipalveluiden korvausnostossa on riski, että se valuu hintoihin, eikä pienituloisilla silloin jatkossakaan olisi varaa näihin palveluihin. 65 vuotta täyttäneiden kokeilussa tämä riski on estetty hintakatolla, sanoo Moustgaard.

Alkuperäinen artikkeli: Moustgaard H, Blomgren J. Tuloryhmien väliset erot yksityislääkärillä käynneissä ovat pysyneet vakaina vuosina 2018–2023. Duodecim, julkaistu verkossa 11.4.2025.

Tuloryhmät muodostettiin tutkimuksessa jakamalla kunkin vuoden aikuisväestö viiteen samansuuruiseen osaan veronalaisten vuositulojen perusteella laskien yhteen henkilöiden ansio- ja pääomatulot. Alimpaan tuloviidennekseen kuuluvilla vuositulot olivat enintään 11 828 euroa vuonna 2018 ja 13 953 euroa vuonna 2023. Ylimpään tuloviidennekseen kuuluvilla vuositulot olivat vähintään 42 501 euroa vuonna 2018 ja 48 852 euroa vuonna 2023.

Tuloryhmien väliset erot yksityislääkärillä käyneiden osuudessa laskettiin huomioiden tilastollisella vakioinnilla vuosittain ikä, koulutus, siviilisääty, hyvinvointialue, asuinkunnan kaupunkimaisuus sekä sairastavuuden mittarina lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien lukumäärä.