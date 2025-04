Kehdosta sijoittajaksi – Lapsen Säästöstartti tekisi sijoittamisesta arkipäiväistä jo pienestä pitäen

”Sijoittamisen ja säästämisen pitäisi olla kaikille suomalaisille arkipäiväistä, samaan tapaan kuin liikunnan harrastamisen ja työkyvystä huolehtimisen. Siihen on syytä kannustaa jo pienestä pitäen”, kiteyttää Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus vastasyntyneen osakesäästötilistä jonne valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle lapselle ensisijoituksen osana äitiyspakkausta. Hallitus on sitoutunut asian selvittämiseen. Ajatus syntyi jo edellisellä hallituskaudella työ- ja elinkeinoministeriön kotimaisen omistajuuden vahvistamista pohtineessa työryhmässä.

Suomalaisia on kannustettava sijoittamaan jo elämänsä ensimetreiltä alkaen. Tätä varten FA on kehittänyt oman mallinsa, Lapsen Säästöstartin, jonka tarkoitus on valtavirtaistaa pitkäaikainen ja suunnitelmallinen yksityishenkilöiden sijoittaminen jo nuoresta iästä lähtien sekä tämän myötä vahvistaa kansalaisten talousosaamista.

Laaja kirjo sijoitusvaihtoehtoja

FA:n mallissa Säästöstarttiin kuuluu valtion luovuttama alkupääoma, esimerkiksi 300 euroa. Sen hakeminen voitaisiin kytkeä vanhemmuuteen liittyvien tukien hakemiseen Kelan kautta.

Toisin kuin osakesäästötili Säästöstartti voi sisältää erilaisia sijoituskohteita, kuten sijoitusrahastot, listatut arvopaperit ja sijoitusvakuutukset. Perhe saa itse päättää, millaisiin sijoitusvaihtoehtoihin pääoma sijoitetaan. Päätökseen saa palveluntarjoajalta tarvittaessa apua.

”Alkupääoma on keskeinen kannustin Säästöstartin avaamiselle sellaisille perheille, joille sijoittaminen ei ole entuudestaan tuttua. Tämä on kansankapitalismia sanan perimmäisessä merkityksessä. Pelkästään osakkeita laajempi sijoitusvalikoima madaltaa aloittamisen kynnystä, auttaa riskin hajauttamisessa ja mahdollistaa lisäsijoitukset pienilläkin summilla”, Ahosniemi sanoo.

Alle 18-vuotiaan lapsen Säästöstartti ei saa vaikuttaa perheen saamiin sosiaalietuuksiin, kuten toimeentulotukeen. Säästöstarttiin sijoitettua varallisuutta tai sen tuottoa ei ole mahdollista nostaa ennen lapsen täysi-ikäisyyttä. Varallisuutta tai tuottoa ei myöskään veroteta tänä aikana.

”Lapsen Säästöstartti edistää vaurastumisen lisäksi myös talousosaamista. Ihmiset pääsisivät tasa-arvoisemmin sisään sijoittamisen maailmaan ja ottaisivat enemmän vastuuta omasta taloudestaan.”

Kansankapitalismin edistäminen on välttämätöntä

Vaikka suomalaisten sijoittamisinto on kasvanut viime vuosina, edelleen valtaosa suomalaisista ei sijoita ja jää paitsi mahdollisuudesta vaurastua. Suomessa vallitsee edelleen jopa epäluuloa ja vastustusta kansankapitalismia ja vaurastumista kohtaan.

Vertailussa naapurimaidemme kansalaisiin suomalaiset häviävät myös reilusti: ruotsalaisilla ja tanskalaisilla on yli kaksi kertaa suuremmat rahoitusvarat BKT:hen suhteutettuna kuin suomalaisilla.

Ahosniemen mukaan hallituksen on nyt aika ryhtyä edistämään ohjelmansa tavoitetta parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia.

”Tehokas keino vahvistaa suomalaisten talousosaamista ja auttaa nämä sijoittamisen alkuun on luoda kannuste aloittaa sijoittaminen jo elämän alkumetreiltä saakka”, Ahosniemi summaa.

Tutustu