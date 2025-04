S-ryhmän myynti oli tammi–maaliskuussa lähes edellisvuoden tasolla

Hotellilegendan vauhti kiihtyy kohti kesää – nyt avautuivat modernit tapahtumatilat ja uusia huoneita 9.4.2025 08:17:18 EEST | Tiedote

Original Sokos Hotel Vantaa saavutti avaamisen jälkeen ensimmäisinä vilkkaina viikonloppuina huippumyynnit, ja varausaste on ollut siitä asti korkealla tasolla niin hotellissa, ravintoloissa kuin kokousosastollakin. Kesää kohden vauhti kiihtyy. Uudistushankkeen toinen vaihe on nyt valmistunut ja suuret, modernit tapahtumatilat ovat vihdoin varattavissa. Myös uusia huonevaihtoehtoja on avautunut, muun muassa odotetut perhehuoneet.