Hirsirakentaminen on yleistynyt kaupunkiympäristössä

Hirsirakentaminen ei ole enää vain maaseudun omakotitalojen etuoikeus. Myös kaupunkiympäristössä arvostetaan asumismukavuutta, terveellisiä materiaaleja ja arkkitehtuurin laatua, ja hirsi vastaa näihin tarpeisiin erinomaisesti.

“Hirsitalo tarjoaa raikkaan sisäilman, hyvän lämpöviihtyvyyden ja pitkän elinkaaren. Hirsi toimii myös arkkitehtonisena valintana, jolla halutaan tuoda rakennukseen tiettyä tyyliä, arvokkuutta ja luontoyhteyttä”, sanoo arkkitehtisuunnittelija Emma Ukkola DEN Finlandilta.

Ukkola ja arkkitehti Antti Heikkilä ovat suunnitelleet yhteistyössä Finnlamellin asuntomessukohteen Villa Musican. Talo edustaa modernia, kaupunkiin sopivaa hirsirakentamista. Puun lämmin pinta on jätetty näkyviin sisätiloissa, mutta sekä muotokieli että sisustus ovat selkeälinjaisia ja pelkistettyjä.

Hirsi on ekologinen ja terveellinen valinta

Hirren luonnollinen hengittävyys pitää sisäilman raikkaana ja siksi se on erityisen hyvä valinta terveelliseen asumiseen. Massiivipuuseinät tasaavat ilman kosteutta ja lämpötilaa, mikä lisää asumismukavuutta ja vähentää tarvetta koneelliselle säätelylle.

Hirsi on myös ekologinen materiaali. Finnlamellin lamellihirret valmistetaan omalla, Alajärvellä sijaitsevalla tehtaalla energiatehokkaasti, ja puu sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Finnlamelli Villa Musican suunnittelussa ekologisuus on otettu huomioon niin materiaalivalinnoissa kuin arkkitehtuurissa. Esimerkiksi etelänpuoleiset ikkunat on varustettu luonnollisesti rakennuksen arkkitehtuuriin sulautuvilla katoksilla ja lipoilla, jotka ehkäisevät ylikuumenemista ja vähentävät viilennystarvetta.

Hirsi tuo luonnon kotiin

Luontoyhteyttä kaivataan myös kaupungissa. Biofiilinen sisustaminen, eli luonnonläheisten materiaalien ja muotojen suosiminen, on vahva trendi. Hirsitalo vastaa tähän tarpeeseen, sillä puu on lämmin, rauhoittava ja elävä materiaali, jonka vaikutus korostuu urbaanissa ympäristössä.

Finnlamelli Villa Musicassa lamellihirren kaunis pinta on jätetty näkyviin monin paikoin sisätiloissa.

“Asiakkaat haluavat nykyään puupintoja osaksi sisustusta, mutta modernilla tavalla. Hirsitaloissa luonnollinen puupinta sitoo luonnonläheisen sisustuksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi”, kertoo Ukkola.

“Hirsi ei myöskään rajoita rakennusteknisiä ratkaisuja takavuosien tapaan, vaan esimerkiksi suuret lasipinnat ovat moderneissa hirsitaloissa mahdollisia.”

Modernit hirsitalomallit istuvat kaupunkiin

Modernit hirsitalot ovat tulleet jäädäkseen myös kaupunkeihin. Finnlamellin mallistosta löytyy lukuisia nykyaikaisia vaihtoehtoja, jotka on suunniteltu sopimaan myös tiiviisti rakennettuihin kaupunkiympäristöihin.

Finnlamelli Villa Musica on hyvä esimerkki modernista hirsirakentamisesta. Julkisivun selkeät, suorat linjat, suuret ikkunapinnat ja sisäänvedetyt parvekkeet ovat haluttuja ominaisuuksia kaupunkitaloissa. Myös rakennusten sijoitteluun on kaupunkitontilla syytä kiinnittää erityistä huomiota. Finnlamelli Villa Musicassa tien suuntaan avautuva musiikkisali rajaa yksityisen pihan, ja rakennusten sijoittelulla on luotu suojaisaa, viihtyisää oleskelutilaa tontin keskelle.

Mitä on otettava huomioon, kun rakentaa hirsitaloa kaupunkiin?

Kaupunkitonteilla rakennusoikeus on usein rajallinen, joten tilojen tehokas käyttö korostuu niin sisällä kuin ulkona. Finnlamelli Villa Musican suunnittelussa on keskitytty erityisesti rakennusten sijoitteluun ja ikkuna-aukotukseen.

“Kun rakennukset ovat lähellä toisiaan, kuten taajama-alueilla usein on, ikkuna-aukotuksella ja rakennusten sijoittelulla on iso merkitys”, sanoo Ukkola.

“Tässä kohteessa suunnittelu on onnistunut erityisen hyvin. Oleskelutiloista avautuu näkymiä, mutta kodin yksityisyys on silti säilynyt.”

Finnlamelli Villa Musicassa yhdistyy monia kaupungissa asumisen teemoja: ekologisuus, toiminnallisuus ja yksityisyys sekä mahdollisuus yhdistää työ ja vapaa-aika. Tämä asukkaidensa näköinen hirsikoti musiikkisaleineen toimii esimerkkinä siitä, kuinka hirsirakentaminen mahdollistaa myös uudenlaisia, elämää varten suunniteltuja ratkaisuja.