Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta teollisuuspolitiikasta

Arvoisa puhemies, Ärade talman

Kiitos ministerille tärkeän selonteon esittelystä.

Puhumme tänään Suomen teollisuuspolitiikasta. Se tarkoittaa puhetta Suomen tulevasta menestyksestä.

Suomi tarvitsee pitkän, selkeän teollisuuspoliittisen katseen.

Vi ska vara en föregångare inom grön industri, med hög produktivitet och framtidstro.

Olin pari viikkoa sitten Harjavallassa vihreän vedyn tuotantolaitoksen avajaisissa. Tilaisuus oli innoittava esimerkki Suomen mahdollisuuksista.

Arvoisa puhemies,

Yllämme on nyt kauppasodan varjo. Mittavat tuontitullit luovat epävarmuutta markkinoille ja heikentävät Suomen vientiä ja taloutta.

Ei anneta tämän lamauttaa. Hallituksen on toimittava EU-politiikassa päättäväisesti siten, että sisämarkkinoiden esteitä puretaan ja Euroopan Unioni voi vahvistaa kauppasopimuksia ja vientiä sekä etsiä kokonaan uusia markkina-alueita.

Arvoisa puhemies,

Korostan pitkää aikajännettä ja ylivaalikautista yhteistyötä. Vain niin voimme voittaa. Ääripäiden politiikalla voimme vain hävitä.

Valitettavasti hallitus on tehnyt paljon ääripään politiikkaa. Palkansaajien aseman heikennykset eivät ole Suomen tai työntekijöiden edun mukaisia. Ulkomaisten osaajien tuloa Suomeen on vaikeutettu, ilmastotavoitteista luistaminenkaan ei ole Suomen etu.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee vihreitä teollisuuden investointeja ja korkean jalostusarvon uusia vientituotteita. Nato jäsenyyden myötä Suomen puolustusteollisuus voi kasvaa.

Tekoäly kehittyy suurilla harppauksilla. Se on valtava mahdollisuus. Suomen on oltava kehityksen kärjessä.

Ihmisten osaamisesta ja kyvystä ottaa uutta teknologiaa käyttöön on huolehdittava. Ajattelu ja luovuus ovat edelleen ihmisen vahvuuksia, joita ei pidä ulkoistaa.

Arvoisa puhemies,

Suomessa on nyt ennätystyöttömyys ja Orpon hallitus on hukannut edellisen hallituksen perinnön, korkean työllisyysasteen.

SDP on esittänyt toimenpiteitä, jotka keskittyvät talouskasvun nopeaan elvyttämiseen ja luottamuksen palauttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

SDP:n kasvutoimissa korostuvat investointien vauhdittaminen, rakennusalan elvyttäminen, luottamuksen palauttaminen työmarkkinoille sekä pitkän aikavälin kasvurahoituksen vahvistaminen.

Investointien verokannustimen kestoa on pidennettävä ja alarajaa laskettava. Tarvitaan EU:n investointirahasto, jolla houkutellaan vihreitä investointeja Eurooppaan.

Arvoisa puhemies,

Toisin kuin hallitus, emme olisi laittaneet peruutusvaihdetta päälle ilmasto- ja luontopolitiikassa. Myös elinkeinoelämä on sitoutunut ilmasto- ja luontopolitiikkaan, mutta Suomen hallituksesta ei voi enää olla varma.

Pidetään kiinni päästövähennystavoitteista, jotta vihreän siirtymän investoinnit pysyvät houkuttelevina ja kannattavina.

Liikenneväylien merkitystä olisi pitänyt käsitellä selonteossa laajemmin.

Satamat ovat Suomelle elintärkeitä. Tavaroiden on liikuttava sujuvasti sekä käyttökohteisiin että vientisatamiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmien toteuttamiseen on varattava rahoitusta, ei vain juhlapuheita.

Arvoisa puhemies,

Osaavan työvoiman saatavuus on yrityksille pullonkaula. Suomi näivettyy koska syntyvyys laskee. Meidän täytyy houkutella tänne osaajia. Maahanmuuttoprosessia on nopeutettava. Palvelut on saatava yhdeltä palvelupisteeltä.

Arvoisa puhemies,

Suomi ei pärjää Euroopan laidalla ilman laadukasta koulutusta ja innovaatiotoimintaa. Tähän yhtälöön ei sovi koulutusleikkaukset.

Suomessa on panostettava koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, jotta voimme vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Parannetaan osaavan työvoiman tarjontaa. Tarvitaan uusi työllisyysrahaston kautta rahoitettu aikuiskoulutustuki.

Kohdistetaan TKI-rahat järkevästi ja laitetaan vauhtia uutta luovaan toimintaan. Suomessa on myös kriittistä osaamista, esimerkiksi meriteollisuuteen ja jäänmurtamiseen liittyen. Tämä osaaminen on pidettävä Suomessa.

Arvoisa puhemies,

Teollisuuspolittiinen selonteko on jäänyt toimenpiteiltään laihaksi, mutta toivon sen ohjaavan hallituksen voimavarat palkansaajien etujen heikentämisestä aidon kasvun luomiseen.