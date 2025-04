Schneider Electric esitteli teollisuuden tulevaisuutta Hannoverin messuilla

Schneider Electric haastaa opiskelijat etsimään energiaa säästäviä ratkaisuja 8.4.2025 08:11:00 EEST | Tiedote

Globaalin Go Green -kilpailun osallistujat kisaavat 10 000 euron palkintopotista ja saavat mentorointia alan parhailta asiantuntijoilta. Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitalisaation edelläkävijä, on käynnistänyt vuoden 2025 Schneider Go Green -kilpailun. Schneider Electricin Youth Education & Entrepreneurship- ja Access to Energy -ohjelmien tukema haaste kutsuu opiskelijoita ja nuoria yrittäjiä ympäri maailmaa luomaan ratkaisuja, jotka edistävät luotettavaa energian saatavuutta, parempaa hyvinvointia ja suurempia kustannussäästöjä yhteisöille. Tämän vuoden kilpailun teema on Uusiutuva energia elämän ja toimeentulon hyväksi, joka jakautuu kahteen osa-alueeseen: ensimmäinen on aurinkoenergialla toimiva maatalous, kuten sadonkorjuuta edeltävä ja sen jälkeinen varastointi ja jalostus. Toinen on aurinkoenergialla toimivat mikroyritykset esimerkiksi vähittäiskaupan, palvelujen, jäähdytyksen, valmistuksen ja tuotannon aloilla. Ilmoittautuminen on avoinna 1.4.–31.5.2025