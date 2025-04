Vaasan kirjastojen lainausmäärät kasvaneet huomattavasti - erityisesti lapset ja nuoret ahkeria lainaajia

Kirjastolla on seitsemän toimipistettä eri puolilla kaupunkia sekä kirjastoauto, joka mahdollistaa palvelujen tarjoamisen laajemmalle alueelle. Vuoden 2024 aikana kirjastoon hankittiin yhteensä 20 029 uutta aineistokappaletta, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

Lainausaktiivisuus nousussa

Vaasan kirjastoissa viime vuoden kokonaislainaus oli yhteensä 1 018 979 lainaa, mikä tarkoittaa 14 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Erityisen huomionarvoista on e-aineistojen (sähköiset kirjat, musiikki, lehdet ja kuvatallenteet) käytön kasvu. Niitä lainattiin 61 175 kertaa, mikä on peräti 112 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

–Sähköisten aineistojen käytön voimakas kasvu kertoo äänikirjojen läpilyönnistä sekä siitä, että asiakkaat ovat kiinnostuneita käyttämään e-kirja- ja e-lehtipalveluita. Vaasa lähti viime vuonna mukaan myös kansalliseen e-kirjastoon, mikä toi ison muutoksen sähköisiin palveluihimme, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas.

Myös lainaajien määrä suhteessa asukaslukuun on kasvanut. Viime vuoden aikana reilu kolmasosa (35,3 %) alueen asukkaista hyödynsi kirjastopalveluita lainauksen muodossa, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Keskimäärin jokainen asukas lainasi vuoden aikana lähes 15 teosta, mikä on 12,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

–Olen iloinen, että lasten ja nuorten aineiston lainaus on kasvanut (+15 %). Aikuisten osalta kasvu on seitsemän prosenttia. Näemme myös, että muun kielisen aineiston kysyntä on kasvanut eniten, lähes 22 prosenttia, Bondas jatkaa.

Digitalkkarin apu on tarpeen monelle

Vaikka lainausmäärät ovat kasvaneet, kirjastokäyntien määrä asukasta kohden laski hieman. Jokainen asukas teki keskimäärin 6,36 kirjastokäyntiä vuoden aikana, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

–Kirjastokäynnit ovat kasvaneet pääkirjastossa, mutta lähikirjastoissa tilanne on elänyt. Vähennys ei ole suuri, mutta laittaa meidät toki miettimään kirjastopalveluiden saavutettavuutta, tarjontaa ja kirjastojen roolia ympäri kaupunkia, sanoo Bondas.

Kirjasto on myös järjestänyt aktiivisesti tapahtumia. Vuoden aikana pidettiin 208 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 16 293 henkilöä. Lisäksi kirjaston digitalkkari palveli asiakkaita 4 054 kertaa. Hän auttaa asiakkaita digitaalisissa haasteissa ja laitteiden käytössä.

Vaasan kirjastot tarjoavat laajan valikoiman aineistoa sekä perinteisessä että sähköisessä muodossa.