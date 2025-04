Parvs-kustantamon ja Serlachiuksen taidekirjat vuonna 2025

Tänä vuonna Parvs ja Serlachius julkaisevat yhdessä seuraavat teokset:

Master I.S. – The Enigmatic Contemporary of Rembrandt

Yksi 1600-luvun alankomaalaisen taiteen suurista arvoituksista on nimikirjaimilla I.S. maalauksia signeeranneen taiteilijan identiteetti. Tämän salaperäisen mestarin teoksia on merkittävissä taidekokoelmissa, vaikka tunnettu tuotanto ei ole kovin laaja. Teos on ensimmäinen kattava tutkimus, joka taiteilijan tuotannosta on koskaan julkaistu, ja sen ovat toimittaneet Tomi Moisio ja Janneke van Asperen. Hanke on toteutettu yhteistyössä Leidenissa Alankomaissa sijaitsevan Museum De Lakenhalin kanssa. (Ilmestymispäivä 11.4.2025)

Open Group – Repeat After Me | Toistakaa perässäni | Повторюйте за мною

Ukrainalainen taiteilijakollektiivi Open Group kutsuu karaoken tapaan rakennetussa videoinstallaatiossaan Repeat After Me kameroidensa eteen Venäjän hyökkäystä paenneita ukrainalaisia siviilejä. He esittävät ohjusten, tykistökeskitysten ja muiden asejärjestelmien ääniä ja pyytävät näyttelykävijöitä toistamaan äänet perässään. Teoksen ovat kirjoittaneet Serlachiuksen johtaja Pauli Sivonen ja ukrainalainen taidehistorioitsija ja kuraattori Olga Tykhonova. (Ilmestymispäivä 11.4.2025)

De Chirico näyttämöllä | De Chirico and the Theatre

Giorgio de Chirico (1888–1978) oli italialainen taidemaalari, joka perusti myyttisen scuola metafisica - nimellä tunnetun taidesuuntauksen. Teos kertoo taiteilijan läheisestä suhteesta Roomaan, jossa hän asui ja työskenteli kolmekymmentä vuotta. Erityinen paino on de Chiricon teatraalisella tuotannolla, Teatro dell’Opera di Romassa nähtyjen esitysten puvustuksilla ja lavastuksilla. Teos on toteutettu yhteistyössä Serlachiuksen, Fondazione Giorgio e Isa de Chiricon, Teatro dell’Opera di Roman, Maggio Musicale Fiorentinon ja Fondazione Cerratellin kanssa. (Ilmestymispäivä 30.4.2025)

Emil Wikström – Göstan pieni taidekirjasto 11

Emil Wikström (1864–1942) oli eräs Suomen taiteen kultakauden tärkeimmistä kuvanveistäjistä. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa kuuluvat muun muassa Helsingin rautatieaseman Lyhdynkantajat ja Säätytalon päätykolmion veistosryhmä. Mäntän patruuna, kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachius (1830–1901) oli nuoren Emil Wikströmin uran tärkeä tukija ja muotokuvien tilaaja. Gösta Serlachius (1876–1942) puolestaan hankki Wikströmin veistoksia taidekokoelmaansa. Göstan pieni taidekirjasto on Serlachiuksen julkaisusarja, joka esittelee Gösta Serlachiuksen suosikkitaiteilijoita ja hänen kokoelmansa helmiä. (Ilmestymispäivä 2.5.2025)

Keith Tyson – Universal Symphony

Turner-palkittu brittitaiteilija Keith Tyson (s. 1969) ammentaa teknisesti ja käsitteellisesti monipuolisiin veistoksiinsa ja maalauksiinsa aineksia luonnontieteistä, matematiikasta, runoudesta ja mytologiasta. Tysonin taiteessa kaikki liittyy kaikkeen, yllättävästi ja ilman hierarkiaa, heijastaen tarkasti meidän yhteisen maailmamme monimutkaisuutta. Kirjan on toimittanut taidekriitikko Timo Valjakka. (Ilmestymispäivä 23.5.2025)

Mesenaatit – Serlachiuksen taidekokoelman tarina

Serlachiuksen taidekokoelman takana on kiehtova tarina, jossa kietoutuvat yhteen taide, historia, arkkitehtuuri, metsä ja suomalaisuus. Kirja kertoo Serlachiuksista taide-elämän tukijoina, paperiyhtiön johdossa ja mänttäläisen ihanneyhteiskunnan rakentajina. Mesenaatteina Serlachiukset tukivat taiteilijoita ja perustivat Mänttään ainutlaatuisen taidekokoelman. Mäntän ensimmäinen patruuna G. A. Serlachius löysi 1800-luvun lopulla nuoren Akseli Gallen-Kallelan ja Emil Wikströmin ja tuki heitä rahallisesti ja tilausteoksilla. Gösta Serlachius jatkoi suomalaisten taiteilijoiden tukemista ja perusti 1933 taidesäätiön kasvavan taidekokoelmansa turvaksi. R. Erik Serlachius ja Gustaf Serlachius jatkoivat taidesäätiön kehittämistä. Kirjan tarina laajentuu taiteen tukemisesta Mäntän kehittymiseen 1950–1960-luvuilla suomalaiseksi ihanneyhteisöksi, johon kävi tutustumassa arvovieraita ulkomailta asti. Kirja julkaistaan samanaikaisesti myös englanninkielisenä nimellä Patrons – The Story Behind the Serlachius Art Collection. (Arvioitu ilmestymispäivä 30.8.2025)

Nykytaide katsoo taakseen – Lastuja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta

Nykytaide katsoo taakseen luo silmäyksen ajankohtaiseen nykytaiteen tutkimukseen. Antologian artikkeleissa tarkastellaan eri näkökulmista sitä, miten monin tavoin nykytaiteen tekijät ja teokset ovat kytköksissä historiaan. Nykytaidekin pohjaa pitkään taiteen traditioon, ja monet taiteilijat käsittelevät tuotannossaan historiaa laajoina kokonaisuuksina tai yksittäisiin tapahtumiin keskittyen. Teos on jatkoa Serlachiuksen seminaarijulkaisujen sarjalle, jonka ensimmäinen osa oli Taidehistoria menee metsään! Mäntässä järjestettävä Serlachius-seminaari tuo yhteen asiantuntijoita, toimii foorumina ajankohtaiselle taidehistorialliselle tutkimukselle ja edistää kotimaista taiteentutkimusta sekä tiedon saavutettavuutta myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Antologia julkaistaan yhteistyössä Taidehistorian seuran kanssa vertaisarvioidussa Taidehistoriallisia tutkimuksia -julkaisusarjassa. (Arvioitu ilmestymispäivä 30.9.2025)

