Taajamaosayleiskaavan kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaratkaisu koostuu neljästä tutusta pääteemasta, joita ovat asuminen, liikkuminen, kauppa ja työpaikat. Kaikkia teemoja on tutkittu ja selvitetty laajasti kaavaluonnosta varten. Kaavaratkaisuun on vaikuttanut myös liuta muita selvityksiä. Kaavan laatimiseen on osallistettu eri ikäisiä kaupunkilaisia ja muita osallisia sekä eri alojen virkahenkilöitä. Koko kaavatyöhön on kytketty yleinen tavoite ilmastonmuutoksen hillinnästä.

”Kaavatyö kohti ehdotusvaihetta jatkuu aktiivisesti. Meneillään olevan kasvukauden aikana maankäytön muutosalueilla selvitetään laajasti niiden luontoarvoja seitsemän eri luontoselvityksen verran” yleiskaavoittaja Kaisa Leppikangas kertoo. Tekeillä on myös kulttuuriympäristön selvitystyö, jonka avulla pyritään turvaamaan olemassa olevat rakennetun kulttuuriympäristön, miljöön ja maiseman arvot. ”Selvitys lisää ymmärrystä paikallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön keskeisestä sisällöstä ja kaavatyön vaikutuksista siihen” Leppikangas jatkaa. Käynnissä oleviin selvityksiin liittyy runsaasti maastotyötä, eli luontoalueilla ja taajamissa saattaa kesän ja syksyn aikana tavata inventointia tekeviä henkilöitä.

Kaavaluonnoksesta järjestetään kuluvan huhtikuun aikana kolme esittelytilaisuutta, joissa kaavan sisältöön voi tulla tutustumaan ja keskustelemaan heränneistä kysymyksistä kaavan valmistelijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan seuraaviin avoimiin tilaisuuksiin: