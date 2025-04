Mopoilun lieveilmiöt huolestuttavat Kaakkois-Suomessa

Mopojen ilmestyminen liikenteeseen on varma kevään merkki ja heti ajokauden alusta on tärkeää, että nuoret ja heidän huoltajansa käyvät läpi järkevän ja turvallisen mopoilun pelisäännöt. Myös muiden tienkäyttäjien tulee totutella talvikauden jälkeen huomioimaan pienikokoiset ja tätä kautta vaikeammin havaittavat mopot liikennetilanteissa.

Mopo on monille nuorille tärkeä ja tarpeellinen kulkutapa, esimerkiksi kouluun ja harrastuksiin. Mopo on tyypillisesti nuoren ensimmäinen moottoriajoneuvo. Toiminta mopoillessa rakentaa pohjaa tulevaisuuden liikennekäyttäytymiselle autolla ja muilla raskaammilla ajoneuvoilla. Mopoiluun liittyy myös tärkeää yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Asiallisesti toimittaessa mopoilu on oiva kulkumuoto ja harrastus. Valitettavan usein kuitenkin näemme liikenteessä mopoilijoiden asiatonta käytöstä.

Mopoilijan tulee tuntea liikennesäännöt ja turvallinen, ennakoiva ajotapa liikenteessä

Koulutus mopokortin saamiseksi on nykyisin valitettavan suppea eikä se sisällä esimerkiksi ajokoetta liikenteessä, jolla voitaisiin varmistaa uuden kuljettajan osaaminen aidoissa liikennetilanteissa. Huoltajien onkin tärkeä ymmärtää, että pelkkä mopokortin saaminen ei tarkoita, että nuori kykenisi ajamaan turvallisesti liikenteessä. Kodeissa tulee jatkaa nuoren tukemista ja opastamista turvallisen liikkumisen saloihin kortin saannin jälkeenkin.

Liian moni mopo on viritetty kulkemaan sallittua enimmäisnopeutta 45 km/h kovempaa. Mopolla myös tyypillisesti ajetaan niin kovaa kuin se kulkee, tien nopeusrajoituksesta välittämättä. Ylinopeudella ajaminen kasvattaa onnettomuusriskiä merkittävästi: havaintojen teko vaikeutuu, reaktioaika pitenee, jarrutusmatka pitenee ja kolarin sattuessa törmäysvoimat ovat tuhoisampia. Huoltajien tulee olla kiinnostuneita nuoren moposta. Viritettyä mopoa ei tule ostaa eikä virittämistä sallia.

Liikenteessä näkee mopoja, joiden kunnossapitoa on laiminlyöty

Tärkeimmät tarkastuskohteet ovat valot, renkaat ja jarrut, joiden tulee olla hyväkuntoisia ja toimivia. Huoltajien tulee säännöllisesti yhdessä nuoren kanssa tarkastaa mopon kunto. Erityisen vaarallisia ovat valottomat mopot, joita on muiden tienkäyttäjien vaikea havaita, myös päivänvalossa. Tämä voi olla mopoilijalle kohtalokasta, jos autoilija ei havaitse mopoa ja ajaa risteystilanteessa yllättäen mopoilijan eteen.

Kesäaikaan asutulla alueella suurimmaksi häiriötekijäksi koetaan kovaääniset mopot. Mopon pakoputkistoa ei ole sallittua muuttaa siten, että mopon äänitaso kasvaa vakiosta. Tämä on huoltajien helppo tarkastaa kuunnellessaan nuoren lähtöä kotipihalta. Kovaäänisten mopojen melu kantautuu pahimmillaan kilometrien päähän ja häiritsee asukkaiden lepoa ja unta.

Keuliminen ja muu temppuilu ei kuulu mopoiluun

Vuosien saatossa erilainen temppuilu mopolla, kuten keuliminen ja kuminpoltto liikenteessä ovat yleistyneet. Taustalla voi olla monia syitä, yksi niistä sosiaalinen media ja sen kautta leviävä tieto erilaisista tempuista. Keuliminen voi olla mopoilijalle kohtalokasta. Toisen tienkäyttäjän on lähes mahdotonta havaita keula pystyssä suurella nopeudella lähestyvää mopoa, kun ajovalokin osoittaa taivaalle. Kun mopoa ei näy, autoilija saattaa ajaa eteen.

Mopoilijoiden ajovarusteissa näkee usein puutteita. Päällä kannattaa oman turvallisuuden vuoksi olla suojaavat ja koko vartalon peittävät vaatteet. Tieliikennekäyttöön hyväksytty kypärä on lakisääteinen. Ei riitä, että kypärä on päässä vaan sen tulee olla kiinnitetty ja hihnan kireällä, ettei kypärä pääse onnettomuustilanteissa irtoamaan päästä. Silloin se ei voi suojata nuoren päätä kovilta iskuilta.

Mopo on moottorikäyttöinen ajoneuvo ja sitä koskee rattijuopumuslainsäädäntö. Päihtyneenä ajaminen on kiellettyä ja rangaistavaa – ja vaarallista kaikille. Kovalla nopeudella vaikkapa jalankulkijan päälle ajaessa saa mopolla suurta tuhoa aikaan.

Kaakkois-Suomessa on tapahtunut lähivuosina valitettavasti myös kuolemaan johtaneita mopo-onnettomuuksia, joissa taustalla on ollut edellä esiteltyjä syitä. Pidetään me aikuiset yhdessä nuorten kanssa huolta, ettei saada enää yhtään turhaa uhria.



Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivottaa turvallista ja lämmintä kesää mopoilijoille!