Yhdysvallat on edelleen Suomen tärkein vientimaa

Helsinki, 10. huhtikuuta 2025.



Amcham Finland julkaisi tänään Finland–U.S. Economic Deep Dive 2025 -raporttinsa, joka täydentää EU-painotteista Transatlantic Economy 2025 -raporttia. Amcham Finlandin raportti tarjoaa kattavan katsauksen Suomen ja Yhdysvaltojen taloussuhteiden nykytilaan. Samalla raportti korostaa sekä transatlanttisen taloudellisen yhteistyösuhteen vahvuuksia että molemminpuolisia hyötyjä maailmanlaajuisista taloudellisista ja geopoliittisista haasteista huolimatta. Nyt viidettä kertaa julkaistu raportti korostaa transatlanttisten suhteiden merkitystä innovaatioiden, työpaikkojen ja taloudellisen vakauden ajurina.



”Transatlanttinen suhde Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on edelleen vuonna 2025 maailmanlaajuisen talouden kulmakivi”, toteaa Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson. ”Pitkäaikaisia suhteitamme koetellaan nyt, ja luotettavan tiedon merkitys korostuu. Faktat osoittavat yksiselitteisesti, että transatlanttinen kauppa on välttämätöntä tulevan talouskasvun edesauttamiseksi.”

Amcham Finlandin sekä yhdysvaltalaisista että suomalaisista lähteistä koottuun aineistoon pohjautuva Finland–U.S. Economic Deep Dive 2025 -raportin keskeiset havainnot ovat:

1. Suomen ja Yhdysvaltain kauppa pysyy edelleen vahvana



• Yhdysvallat on yhä Suomen suurin vientikohde. Tavaravienti Suomesta Yhdysvaltoihin on kaksinkertaistunut ja palveluvienti kolminkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana (2014–2024). Keskeisiä vientituotteita ovat pääomahyödykkeet kuten koneet ja laitteet sekä metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden tuotteet.

• Vuonna 2024 Suomen palveluvienti Yhdysvaltoihin kasvoi edellisvuoteen verrattuna miljardilla eurolla yhteensä 6 miljardiin euroon, mikä tarkoitti 18,3 prosentin kasvua. Kasvun taustalla ovat erityisesti ICT-palvelut ja immateriaalioikeuksiin liittyvät palvelut, jotka mudostavat 16 prosenttia Suomen koko palveluviennistä.



2. Keskinäiset investoinnit ovat transatlanttisen suhteen selkäranka



• Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toistensa merkittävimmät suorien ulkomaisten investointien (FDI) lähteet ja kohteet.

• Yhdysvaltalaiset yritykset työllistivät Suomessa vuonna 2023 yhteensä 30 475 ihmistä, mikä oli 13 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Vastaavasti suomalaiset yritykset työllistivät Yhdysvalloissa 39 600 ihmistä vuonna 2022.

• Yhdysvallat on Ruotsin jälkeen toiseksi merkittävin ulkomainen työllistäjä Suomessa ja samalla toiseksi suurin ulkomainen investoija. Vuonna 2023 Yhdysvaltojen investointien kokonaisarvo Suomessa oli 12,5 miljardia euroa eli 15 prosenttia kaikista ulkomaisista investoinneista.

• Suomen investoinnit Yhdysvaltoihin lähes kolminkertaistuivat vuonna 2023 edellisvuodesta nousten 15,8 miljardiin euroon.



3. Geopoliittiset muutokset korostavat taloudellisen resilienssin tarvetta



• Raportti alleviivaa transatlanttisen kaupan ja investointien strategista merkitystä kasvaneiden geopoliittisten jännitteiden keskellä. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset pyrkivät aktiivisesti vähentämään riippuvuuksiaan Kiinasta, Venäjästä ja muista geopoliittisesti riskialttiista alueista investoimalla toistensa markkina-alueisiin.

• Yhdysvallat ja Eurooppa voivat yhdessä vahvistaa toimitusketjujensa kestävyyttä ja näin nojata vähemmän riskialttiisiin kolmansiin maihin. Kaupankäynnin esteet kuitenkin heikentävät näitä pyrkimyksiä ja voivat lisätä Euroopan riippuvuutta Kiinan ja Venäjän kaltaisista maista välttämättömien resurssien suhteen.

• Yhdysvaltojen ja EU:n välisen kaupan arvo ylitti 2 biljoonaa dollaria. Sen arvo on 60 prosenttia suurempi kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen tavarakaupan arvo ja 20 prosenttia suurempi kuin EU:n ja Kiinan välisen tavarakaupan arvo, mikä osoittaa transatlanttisen kauppasuhteen painoarvon.

• Yhdysvallat ja EU ovat globaaleja johtajia puhtaan teknologian investoinneissa vastaten 64 prosentista globaaleista cleantech-riskisijoituksista, mikä on selvästi enemmän kuin Kiinan 14 prosentin osuus. Neljä EU-maata, mukaan lukien Suomi, ylittävät Yhdysvaltojen per asukasta kohden mitatut puhtaan teknologian investoinnit.



4. Suojatullit vahingoittaisivat sekä Yhdysvaltoja että Suomea



• Raportti varoittaa kauppasodan mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, jotka heikentäisivät elintasoa ja kasvumahdollisuuksia Atlantin molemmin puolin.

• Potentiaaliset kaupan esteet Yhdysvaltain ja EU:n välillä aiheuttaisivat Suomelle merkittäviä taloudellisia riskejä vahvan kauppasuhteemme johdosta. Suorien suojatullien aiheuttamien kaupan esteiden lisäksi epäsuorat vaikutukset, kuten valuuttakurssivaihtelut ja lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, vaikuttaisivat Suomen talouteen.

• Raportti korostaa kuitenkin Suomen ja Yhdysvaltain kauppakumppanuuden kestävyyttä ja sopeutumiskykyä. Kumppanuus perustuu vahvoihin kahdenvälisiin suhteisiin ja toisiaan täydentäviin vahvuuksiin.



Voit tutustua raportin tarkempiin havaintoihin tiedotteen liitteen kautta.



AmCham EU ja U.S. Chamber of Commerce -yritysjärjestöt julkaisivat maaliskuussa EU-aiheisen Transatlantic Economy 2025 -raportin, jonka yhtenä sponsorina Amcham Finland toimii.



Ota yhteyttä Amcham Finlandin viestintäjohtajaan Hanh Nguyeniin puhelimitse (050 434 9553) tai sähköpostitse (hanh.nguyen@amcham.fi) pyytääksesi lisätietoja tai haastattelua seuraavien asiantuntijoiden kanssa:



• Raportin tekijät (kaikki äidinkielenään suomea puhuvia):

- Juho Kostiainen, ekonomisti, Nordea

- Markus Myllyniemi, yhteiskuntasuhteet, Amcham Finland

- Ville Sinkkonen, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

• Alexandra Pasternak-Jackson, CEO of Amcham Finland (antaa haastatteluja englanniksi)

• Mike Klyszeiko, Amcham Finland, asiantuntija suomalaisten yritysten laajentumismahdollisuuksista Yhdysvalloissa (antaa haastatteluja englanniksi)

• Rosa Thurman, Amcham Finland, asiantuntija amerikkalaisten tytäryhtiöiden toiminnasta Suomessa (äidinkielenään suomea puhuva)