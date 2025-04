52 taideteosta, 52 viikkoa: ranskalainen menestysromaani räjäyttää käsityksesi taiteesta

Thomas Schlesserin Monan katse on valloittanut koko maailman. Lumoava menestysromaani taiteen ja katsomisen voimasta käy suoraan sydämeen.

10-vuotias Mona on vaarassa menettää näkökykynsä. Mutta Monan ukilla on suunnitelma: 52 viikkoa, 52 länsimaisen taiteen merkkiteosta, joiden kautta hän haluaa Monan tallettavan mieleensä maailman kauneuden.

Joka keskiviikko koulupäivän jälkeen Mona ja ukki pysähtyvät yhden teoksen äärelle. He vierailevat kolmessa pariisilaismuseossa: Louvressa, Orsayn museossa ja Pompidou-keskuksessa. Jokainen keskustelu avaa heille näkymän niin taiteen kuin elämän valoihin ja varjoihin.

Monan katse on myyntiennätyksiä rikkonut romaani kaikille taidehistoriaa, koskettavia hetkiä ja elämää janoaville. Helppolukuinen kirja puhuttelee niin kokeneita taideharrastajia kuin niitäkin isoja ja pienempiä lukijoita, jotka haluavat päästä sisälle taiteen maailmaan.

Thomas Schlesser (s. 1977) on ranskalainen taidehistorioitsija, professori École Polytechniquessa ja Hartung-Bergman-säätiön johtaja. Hän on kirjoittanut kiitettyjä tietokirjoja. Hänen ensimmäinen romaaninsa Monan katse on ollut myyntimenestys, ja sen käännösoikeudet on myyty ympäri maailmaa.

Monan katse on arvostelu- ja käsittelyvapaa 23.4. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Bäckmanin lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Lotta Toivanen.

Pdf-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi