Linja-autoille ja matkustajille sujuvan katutilan ohjeet uudessa muodossa suunnittelijoiden käyttöön

Vuoden 2024 joukkoliikenneteko on paikallinen päätöksenteko joukkoliikennepalvelujen kehityksen tekijänä 23.9.2024 12:03:35 EEST | Tiedote

Paikallisliikenneliitto haluaa vuoden joukkoliikenneteko ja -henkilövalinnoilla nostaa alan arvostusta ja kannustaa joukkoliikenteen ammattilaisia työssään. Vuoden joukkoliikenneteko julkaistiin Paikallisliikennepäivillä Helsingissä Pikku-Finlandiassa 19.-20.9.2024, minne kokoontui noin 270 liikennealan ammattilaista ja päättäjää. Hyvään palvelukehitykseen tarvitaan onnistunutta vuorovaikutusta asiakkaiden, liikennöitsijöiden, kuntien ja joukkoliikennelautakunnan kanssa. On elintärkeää, että on joukkoliikenteeseen perehtyneitä päättäjiä arvioimassa liikennepalvelujen merkitystä ihmisten arkeen ja kaupunkiseudun vetovoimalle. Paikalliset joukkoliikennepäättäjät tuovat monipuolisesti erilaisia näkökulmia keskusteluun ja ovat luomassa poliittista tahtotilaa kehittää palvelua. He valmistelevat ja tekevät esityksen paikallisesta rahoituksesta joukkoliikenteelle. He ottavat kantaa muun muassa suunnitteluun, hinnoitteluun, hankintaperiaatteisiin ja vaihtoehtoihin uudistaa palvelua. Huikea mat