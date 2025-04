Olaus Alinen taistelee avauskokoonpanon paikasta Alabamassa

Olaus Alinen valmistautuu kolmanteen kauteensa Crimson Tiden riveissä. Viime kaudella Alinen pelasi 13 ottelussa tarjoten syvyyttä hyökkäyksen linjaan sekä erikoistilanteisiin. Tänä keväänä hän on saanut vastuuta useilla eri pelipaikoilla ja Alinen itse myöntää ottaneensa suuren harppauksen lähemmäs avauskokoonpanon pelipaikkaa.

Touchdown Alabaman mukaan puolustuksen linjassa seniorivuoteensa valmistautuva LT Overton on vaikuttunut siitä kehityksestä, jota hän on nähnyt tänä keväänä viime kauden varamiehen roolissa pelanneelta Olaus Aliselta. Puolustuksen linjamiehet ovat hyvässä asemassa kommentoimaan kehitystä, koska he kohtaavat hyökkäyslinjan isot miehet päivittäin harjoituksissa.

-Olen nähnyt suurta kehitystä hänen otteissaan. Hän on ollut iso tekijä, kun osa edellisen kauden pelaajista on nyt poissa.

Alinen saa kehuja myös hyökkäyslinjan kollegoiltaan. Pitempään joukkueessa ollut hyökkäyslinjassa oikean tacklen paikalla pelaava Wilkin Formby antaa tunnustusta Alisen kehitykselle.

-Mielestäni Olaus on ottanut ison askeleen eteenpäin. Hän on pelannut paljon tacklen paikalla, vaikka se ei ole hänelle aiemmin ollut ihan ominta aluetta, mutta hän hoitaa homman hyvin ja on juuri siellä, missä valmentajat häntä tarvitsevat.

Monipuolisuus ratkaisee

Omien sanojensa mukaan Alinen on ottanut kaiken irti monipuolisista pelipaikoistaan Crimson Tidessa, ja hän näkee niiden hallitsemisen avaimena kehittymiseen – niin collegessa kuin tulevaisuuden NFL-uraa ajatellen.

-Monipuolisuus on yksi tärkeimpiä asioita linjamiehelle etenkin NFL:ssä missä vain 7–8 on pukeutunut peliin. Pitää pystyä pelaamaan montaa eri pelipaikkaa ja etenkin kummallakin puolella. Olen yrittänyt käyttää mahdollisuutta pelata eri paikkoja hyväksi kehittymisen kannalta.

Kysyttäessä suosikkipelipaikkaa Alinen ei nosta toista ylitse:

-Kummatkin pelipaikat tuntuu omasta mielestä hyvältä, pass blocking on tacklena monesti vaativampaa, kun on nopeita huippu atleetteja vastassa, mutta run game guardina isoja D-tackleja vastaan on myös ihan yhtä haastavaa.

-Tärkeintä on, että tuntee omat vahvuudet ja tietää miten käyttää niitä hyödyksi oli sitten pelipaikka mikä tahansa. Toki pitää myös tuntea hyökkäys paljon perinpohjaisemmin, jos miettii että voi joutua valmistautumaan pelaamaan 4 eri pelipaikkaa pelissä mahdollisesti.

Crimson Tiden kevätkausi huipentuu lauantaina 12.4. perinteiseen A-day tapahtumaan. University of Alabama 2025

Kilpailu pelipaikasta

Ensisijaisesti Alinen kilpailee peliajasta vasemman guardin paikalla. Kaikki 12 runkosarjan ottelua aloittavana hyökkäyslijnan centerinä 2024 pelannut Parker Brailsford kuvaa Touchdown Alabaman artikkelissa sisäistä kilpailua vasemman guardin paikasta näin:

-Vaikka mukana on uusia nimiä, he ovat pelanneet jo paljon ja ovat todella fiksuja. Olaus mukaan lukien – kaikki kolme taistelevat paikasta. Katsotaan, miten käy.

Artikkelissa ei mainita pelipaikasta taistelevan kolmikon nimiä, mutta Alisen pääkilpailijat vasemman guardin paikasta keväällä 2025 ovat todennäköisesti Geno VanDeMark ja Kam Dewberry.

Viime kaudella vasemmalla guardin paikalla aloittanut Tyler Booker on näillä näkymin siirtymässä NFL:ään kevätkauden jälkeen. Booker on ilmoittanut osallistuvansa 2025 NFL Draftiin, joka pidetään huhtikuussa 24.–26. huhtikuuta Green Bayssä. Tämä tarkoittaa, että hän jättää jäljellä olevan pelikelpoisuutensa collegessa ja pyrkii ammattilaiseksi.

Alinen on antanut näyttöjään myös tacklen paikalla, joten tulevan kauden pelipaikka saattaa löytyä myös ulompana linjassa. Alabama menetti kauden 2024 jälkeen vasemman puolen avaavan tacklensa Kadyn Proctorin, joka siirtyi Iowaan transfer portalin kautta tammikuussa 2025. Alisen kokemus tacklena on kuitenkin rajallista, joten hän ei välttämättä ole ykkösvaihtoehto tuolle vaativalle pelipaikalle. Vasemman tacklen avaajaksi povataan Texas A&M:stä Alabamaan joulukuussa 2024 siirtynyttä Naquil Betrandia.

Oikean tacklen paikka ei ole myöskään pois suljettu monipuoliselta Aliselta. Pelipaikan todennäköinen avaaja Wilkin Formby kehui Touchdown Alabamassa Alisen kehitystä. Jos Alinen harjoittelee Formbyn rinnalla tai tämän varamiehenä, hän voisi taistella myös oikean tacklen peliajasta. Toistaiseksi Formby on todennäköinen aloittaja kyseisellä paikalla. Alinen voisi siis olla pelipaikalle varavaihtoehto tai rotaatiopelaaja.

Uuden valmennustiimin vaikutus

Alabaman uusi päävalmentaja Kalen DeBoer siirtyi Crimson Tiden ruoriin tammikuussa 2024 legendaarisen Nick Sabanin jäätyä eläkkeelle. DeBoer toi mukanaan nopean ja hyökkäysvoittoisen pelityylin Washington Huskiesin päävalmentajan pestistään. DeBoer suosii kevyempiä ja liikkuvampia linjamiehiä, jotka suojaavat pelinrakentajaa ja avaavat nopeita juoksupelejä, toisin kuin Sabanin perinteinen linja, joka painotti voimaa ja kokoa.

Alinen myöntää, että uusi valmennus on tuonut uuden ilmeen hyökkäykseen. Oman mausteensa tekemiseen on tuonut hyökkäyksen koordinaattori Ryan Grubbin liittyminen DeBoerin valmennustiimiin helmikuussa 2025, mukanaan NFL-kokemus Seattle Seahawksista:

-Hyökkäyksessä käytetään tempoa tosi paljon, joten pitää olla hyvässä kunnossa ja valmis puskemaan tempoa ylöspäin. Coach Grubb toi mukanaan tänä keväänä paljon NFL metodeja Seahawksista, joten käytännössä tehdään kaikki mahdolliset konseptit jenkkifutiksessa ainakin jollain tapaa. Uusi tyyli vaatii vähän parempaa liikkumiskykyä ja sen takia se olikin off season prioriteetti. Oon tykännyt haasteesta oppia hyökkäyksen monen pelipaikan näkökulmasta.

Olaus Alisen aiemmat fyysiset ominaisuudet (201 cm, 143 kg) ovat olleet lähempänä SEC:n massiivista tyyliä, mutta hänen näyttönsä monipuolisuudesta tacklen ja guardin paikoilla keväällä 2025 viittaa siihen, että DeBoer näkee hänessä potentiaalia sopeutua uuteen systeemiin kehittämällä atleettisuuttaan.

Ja Alinen on vastannut uuden valmennuksen esittämään haasteeseen muokkaamalla fysiikkaansa vastaamaan suurta edessä olevaa haastettaan.

-Seuraavan askeleen ottaminen on ollut mun mielestä monen asian ansiota. Yks niistä on että olen parhaassa kunnossa mitä ennen, Tammi-Huhtikuussa -10lbs rasva, ja -2.8% body fat percentage. Tuntuu myös, että mennessä kolmanteen vuoteen voimatasot, nopeus, ja peli äly on kehittynyt SEC tasolle.

-Suuri commitment prosessi ollut, tarkoituksena ottaa samanlainen kehitys hyppy ennen kauden alkua myös. Pienet asiat kuten pre-snap ennakoiminen ja käsien käyttö, footwork yms. on kaikki mennyt eteenpäin.

Crimson Tiden kevät huipentuu A-Day harjoitusotteluun lauantaina

Alabama Crimson Tiden perinteinen kevätkauden huipennus, A-Day-harjoitusottelu järjestetään lauantaina 12. huhtikuuta 2025 Bryant-Denny Stadiumilla Tuscaloosassa. Tapahtuma on joukkueen kevätharjoituskauden päätös, jossa fanit pääsevät näkemään Olaus Alisen ja muiden pelaajien kehityksen uusien valmentajien Kalen DeBoerin ja Ryan Grubbin johdolla. Tänä vuonna A-Day ei ole perinteinen peli, vaan 90-minuuttinen avoin harjoitus, jossa joukkue esittelee pelitilanteita ja pelaajien monipuolisuutta kevyemmässä formaatissa.

A-Day on ollut osa Alabaman jalkapalloperinnettä 1940-luvulta lähtien, ja erityisesti Nick Sabanin aikakaudella (2007–2023) se kasvoi suureksi yleisötapahtumaksi, vetäen parhaimmillaan yli 90 000 katsojaa. DeBoer tuo nyt oman visionsa tähän Crimson Tiden kevään klassikkoon.