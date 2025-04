Taloyhtiöiden korjauksiin vauhtia puoliväliriihen päätöksillä

Toiminnantarkastaja voi korvata tilintarkastajan pienehkössä taloyhtiössä 11.3.2025 09:04:00 EET | Tiedote

Kevään yhtiökokouksissa on jälleen tarjolla tärkeitä tehtäviä yhteisestä omaisuudesta huolehtimiseksi. Yksi näistä on toiminnantarkastajan tehtävä, johon kannattaa tarttua ennakkoluulottomasti. Taloyhtiöön voidaan valita toiminnantarkastaja tilintarkastajan sijaan, jos yhtiössä on alle 30 osakashallinnassa olevaa tilaa, eikä vuoden 2010 kesäkuun jälkeen päivitetty yhtiöjärjestys vaadi tilintarkastajan valintaa. Toiminnantarkastaja voidaan valita taloyhtiöön myös tilintarkastajan lisäksi. Jokaisessa taloyhtiössä tulisi suorittaa vähintään toiminnantarkastus.