Esikoisteos Sairastapauksia on taidokasta novellitaidetta

Lapsi hoitaa sairastunutta äitiään, äiti sairasta lastaan, nainen odottaa tutkimustuloksia sairaalasta ja kuoleman varjossa, krematorionhoitaja valmistautuu päivän viimeiseen asiakkaaseen.

Sairastapauksia on tarkkanäköistä ihmisyyden kerroksien tutkimusta sekä taidokasta novellitaidetta.

***

Loviisa Pihlakoski (s. 1991) on filosofian maisteri, joka on opiskellut suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa sekä kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Sairastapauksia on hänen esikoisteoksensa.