Kreate Sverige nousee aliurakoitsijan roolista pääurakoitsijaksi uuden noin 9 miljoonan euron urakan myötä

Kreate Sverige oli aloittanut loppuvuodesta 2024 Tukholman ohitustien hankkeeseen kuuluvan Lovön urakan rakentamisen aliurakoitsijan roolissa, kun Trafikverket ilmoitti purkaneensa sopimuksen pääurakoitsijan kanssa. Nyt Kreate Sverige AB ja Trafikverket ovat solmineet 98 miljoonan kruunun sopimuksen Lovön ramppitunnelien sisustusurakasta, mikä on tähän mennessä Kreate Sverigen historian suurin sopimus.

– Kun aliurakka yllättäen loppui pääurakoitsijan sopimuspurun myötä, olimme tietysti syvästi pahoillamme ja jouduimme tekemään esimerkiksi henkilöstön osalta uudelleenjärjestelyitä. Tilanne ratkesi kuitenkin parhain päin, kun saimme uuden sopimuksen pääurakoitsijan roolissa ja työt pääsevät alkamaan uudelleen, sanoo Kreate Sverigen tuore toimitusjohtaja Kenneth Wahlqvist.

Kreate Sverigellä on vahva kokemus Tukholman ohitustien, Förbifart Stockholmin, tunneleiden urakoinnista, sillä se on ollut rakentamassa tähän mennessä ohikulkutien yhdeksästä tunneliurakasta kahdeksaa.

– On hienoa päästä näyttämään suoraan tilaajalle osaamisemme pääurakoitsijana. Samalla saimme vähän enemmän tehtävää, mikä on tietysti positiivista. Kalliorakentamisen liiketoiminta-alueemme näytti taas kerran, että Kreate on johtava kalliotilojen sisustaja Ruotsissa, Wahlqvist iloitsee.

Tukholman ohitustie, Förbifart Stockholm E4, on osa Tukholman ulointa kehätietä ja sen päätunnelit ovat kolmikaistaisia. Ohitustie rakennetaan vaiheittain, ja sen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia voimakkaasti kasvavan alueen kehitykselle. Noin 21 kilometrin mittaisesta ohikulkutiestä rakennetaan 18 kilometriä tunneliin ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelemiseksi. Pohjoiseen ja etelään menevä liikenne tulee kulkemaan omissa tunneleissaan, jotka on yhdistetty 100 metrin välein yhdys- ja evakuointitunnelein. Tukholman ohitustien rakentaminen alkoi 2015 ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2030. Sopimuksen mukainen sisustusurakka valmistuu vuoden 2025 lopussa.

Kasvaminen pääurakoitsijan rooliin avaa ovia uusiin urakoihin

Kreaten Ruotsin liiketoiminnalla on yhtenä strategisena tavoitteena kasvaa aliurakoitsijan roolista pääurakoitsijaksi strategiakauden 2024–2027 loppuun mennessä.

– Tavoitteemme etenevät Ruotsin liiketoimintamme osalta suunnitellusti. Suurempi rooli pääurakoitsijana tukee strategiakauden 650 miljoonan kruunun vuosiliikevaihdon saavuttamista sekä toisen maantieteellisen tukijalan vahvistamista konsernillemme. Kun urakka on saatu onnistuneesti maaliin, avautuu ovia tuleviin projekteihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin, vahvistaa Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kreate Sverige aloittaa Lovön urakan rakentamisen välittömästi viikolla 16.