Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan uudistus alkaa – uudet tilat monitoimilentokoneille

Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan toimitilojen merkittävä uudistushanke alkaa tänä vuonna. Tavoitteena on toteuttaa toimivat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat toimintaa sekä henkilöstön työskentelyä ja hyvinvointia. Nykyinen kiinteistö on teknisen elinkaarensa päässä, ja tiloissa on esiintynyt haasteita sisäilman laadun kanssa. Uudistuksen myötä tukikohdan tilat palvelevat myös vuonna 2027–2028 käyttöön tulevia entistä suurempia monitoimilentokoneita.

Hankkeessa rakennetaan kaksi uutta lentokonehallia sekä peruskorjataan ja -parannetaan nykyisiä toimitiloja. Toimisto- ja tukitiloja sekä kaksi lentokonehallia puretaan, ja tilalle rakennetaan tukeutumistilat lentotekniselle toiminnalle, modernit sosiaali- ja toimistotilat sekä tilat kahdelle uudelle lentokoneelle. Lisäksi kaksi helikopterihallia ja materiaalivarasto peruskorjataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

"Olemme suunnitelleet tilat tiiviissä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa, jotta ne tukevat toimintaa tehokkaasti ja vastuullisesti", Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Salmi kertoo.

Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2025, ja uusien toimitilojen arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2026. Tilat otetaan käyttöön vuoden 2026–2027 vaihteessa. Nykyisen tukikohdan käyttäjät siirtyvät väistötiloihin rakennustöiden ajaksi. Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rakennustoimisto Laamo Oy, ja sen kokonaiskustannus on noin 16 miljoonaa euroa.

Hankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja sitoudutaan päästöttömän työmaan Green Deal -sopimukseen. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Rakennustiedon ympäristöluokitustyökalua, joka on kehitetty Suomen olosuhteisiin.

Uudistuksen myötä varmistetaan, että Rajavartiolaitoksen toiminta voi jatkua Turun lentokentällä myös tulevaisuudessa. Uudet toimitilat mahdollistavat toiminnan sopeutumisen muuttuviin tarpeisiin samalla, kun toiminta pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokkaaksi.