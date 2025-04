Porvoossa varmistettu yksittäinen tuberkuloositapaus

Porvoolaisella aikuisikäisellä henkilöllä on varmistettu tuberkuloositartunta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tartuntatautien torjunnan yksikkö on yhdessä HUSin kanssa kartoittanut altistuneet.



Altistuneita on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella kymmeniä. Kaikkiin altistuneisiin ollaan puhelimitse yhteydessä lähiviikkojen aikana. Altistuneet ohjataan jatkotutkimuksiin. Työterveyshuolto tutkii sairastuneen henkilön työyhteisön jäsenet, jotka ovat altistuneet tuberkuloosille.



Tuberkuloosi on bakteerin aiheuttama tartuntatauti ja se tarttuu melko huonosti. Suurin riski saada tartunta on sairastuneen kanssa yhdessä asuvilla perheenjäsenillä.



– Satunnaisissa kontakteissa tartuntavaara on hyvin pieni. Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse ja pisaroiden välityksellä henkilön yskiessä, aivastaessa ja puhuessa. Tauti ei tartu käsien tai pintojen välityksellä, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri Jeff Westerlund. – Kun tuberkuloosille altistuu, on hengittänyt sisään tuberkuloosibakteereja. Tartunnan saaneen elimistö joko tappaa bakteerit, ne jäävät uinumaan tai bakteerit alkavat lisääntyä keuhkoissa. Tuberkuloosille altistunut ei voi tartuttaa tautia eteenpäin, ellei hänelle itselleen kehity keuhkotuberkuloosia, Westerlund jatkaa.



Tuberkuloosin tyypillinen oire on yli 3 viikkoa kestävä limainen yskä. Muita oireita voivat olla esimerkiksi lämpöily, väsymys, yöhikoilu ja laihtuminen. Tuberkuloosia voidaan erityisesti epäillä, jos henkilö on sairastanut tuberkuloosin tai altistunut aiemmin tuberkuloosille, yli 75-vuotias tai oleskellut pitkään maassa, jossa on paljon tuberkuloositartuntoja.

Suomessa lapsia ei pääsääntöisesti enää rokoteta tuberkuloosia vastaan, koska tuberkuloosin ilmaantuminen on vähäistä. Tuberkuloosirokotus annetaan vain riskiryhmään kuuluville lapsille. Rokote suojaa pelkästään lapsia vain tuberkuloosin vakavia muotoja vastaan.