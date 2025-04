Paula Korvan Kenraaliharjoitus saa ensi-iltansa Yhdysvalloissa – elokuva valittiin Pohjois-Amerikan suurimman yleisöfestivaalin esityssarjaan

Seattle International Film Festivalissa Kenraaliharjoitus nähdään nimellä Sudden Outbursts of Emotions. Elokuva esitetään Contemporary Cinema -sarjassa, joka esittelee keskeisiä uusia elokuvia eri puolilta maailmaa. Aiemmin samassa sarjassa Pohjois-Amerikan ensi-iltansa on saanut muun muassa Selma Vilhusen Neljä pientä aikuista, joka on nyt nähtävillä Ruudussa.

Kenraaliharjoitus on ohjaaja-käsikirjoittaja Paula Korvan debyyttielokuva. Elokuva pohjautuu löyhästi Anna-Leena Härkösen samannimiseen romaaniin. Elokuvan päänäyttelijöinä nähdään Iina Kuustonen, Laura Malmivaara ja Riku Nieminen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Minka Kuustonen, Marc Gassot, Jasir Osman ja Anna-Leena Härkönen. Kenraaliharjoituksen on tuottanut Marko Talli, tuotantoyhtiönä Yellow Film & TV. Nelonen Media levittää elokuvan Suomessa.

– Olen todella iloinen, että esikoisohjaukseni saa Pohjois-Amerikan ensi-iltansa näin merkittävällä festivaalilla – erityisesti siksi, että Seattle tunnetaan festivaalina, joka painottaa valinnoissaan yleisölähtöisyyttä. Lisäksi koen, että elokuvamme, jossa on vahvoja naisrooleja ja seksuaalivähemmistöjä, on erityisen merkityksellinen tässä ajassa juuri Yhdysvalloissa. Pidän tärkeänä, että saamme esittää sen amerikkalaisyleisölle. Elokuvamme on tärkeä muistutus empatian ja moninaisuuden merkityksestä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Paula Korva sanoo.

Tuottaja Marko Talli iloitsee kotimaisen elokuvan pääsystä Seattleen.

– On suuri kunnia päästä mukaan Yhdysvaltain suurimman yleisöfestivaalin esityssarjaan. Seattleen pääsy kertoo elokuvamme purevan myös kansainvälisesti. Kenraaliharjoituksella näyttää olevan kysyntää maailmalla muutenkin, sillä sitä on myyty useaan maahan, muun muassa Espanjaan ja Australiaan, Talli sanoo.

Kenraaliharjoitus sai maailmanensi-iltansa Göteborgin elokuvafestivaaleilla tammikuun lopussa. Elokuva herätti kansainvälistä huomiota jo ennen valmistumistaan voittamalla syksyllä 2024 Finnish Film Affairin pääpalkinnon, jonka kansainvälinen raati myönsi eniten kansainvälistä potentiaalia ja originaliteettia olevalle elokuvalle.

