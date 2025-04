Espoon seurakuntien kiinteistöhankkeet etenevät

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 19.3. kokouksessaan Otaniemen kappelin peruskorjauksen hankesuunnitelman, sekä teki hankepäätöksen ja hyväksyi hankkeen kokonaiskustannusarvion, joka on 5 204 740 euroa hankesuunnitelmaan sisältyvien suunnitelmaluonnosten sekä tilatietojen perusteella.

Kappelirakennuksessa on tarkoituksena tehdä hyvin kattava peruskorjaus, jolla varmistetaan, etteivät tällä hetkellä kappelia vaivaavat sisäilmaongelmat uusiudu. Samalla rakennuksessa päivitetään rakenteita nykypäivään mm. energiansäästönäkökulmasta, sähkö- ja av-tekniikan osalta sekä muiden taloteknisten järjestelmien, kuten ilmanvaihdon toimivuuden järjestämiseksi.

Hankkeessa on tarkoitus lisäksi purkaa nykyinen samalla tontilla sijaitseva vahtimestarin asuinrakennus ja toteuttaa uusi sivurakennus huomioiden mm. alkuperäinen arkkitehtuuri sekä maisema-arvot. Sivurakennukseen sijoitetaan kappelia palvelevia toimintoja sekä mm. kokous- ja kokoontumistila. Uudet tilat toimivat kappelin yhteydessä parhaalla mahdollisella tavalla seurakuntaa ja muita käyttäjiä ajatellen. Kappelirakennuksessa toteutettavat muutokset ja korjaukset tehdään suojelurakennukselle ominaisella tavalla huomioimalla vanhaa rakennusta ja sen arvokasta arkkitehtuuria mahdollisimman hyvin. Hankkeeseen on nimettynä pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Siren Arkkitehdit Oy, joka on toiminut myös rakennusten alkuperäisenä arkkitehtitoimistona.

Alustavien arvioiden mukaan yksityiskohtaiset työsuunnitelmat ja olisivat valmiina sekä rakennuslupa käsitelty lokakuu-marraskuu 2025 mennessä. Näiden yksityiskohtaisten suunnitelmien perusteella voidaan kilpailuttaa hankkeeseen liittyvät urakat. Urakkatarjouksien ennakoitu vastaanotto olisi vuodenvaihteessa 2025–26, jolloin urakan aloitus arvioidaan olevan keväällä 2026. Rakennustyöt valmistuisivat elokuussa 2027. Hankkeen kokonaiskustannus selviää urakkakilpailutuksen jälkeen lisä- ja muutostöihin liittyvin varauksin.

Hvittorpin Villan vesikattoa ja julkisivuja korjataan



Kirkkonummella sijaitseva Villa Hvittorp on ollut pois käytöstä sisäilmassa havaittujen epäpuhtauksien vuoksi ja erityisesti kellarikerroksen maanpaineseinien kosteusrasituksen takia. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas, ja sen julkisivu on suojeltu asemakaavalla. Korjauksen yhteydessä rakennuksen kattorakenteet ja kate korjataan ja lämmitysjärjestelmä uusitaan siten, että öljylämmityksestä voidaan luopua Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelman mukaisesti. Myös sisäilmatutkimuksissa havaitut talon rakenteelliset ongelmat sekä ilmanvaihdon puutteet korjataan. Hankkeen suunnittelu käynnistetään vuoden 2025 aikana. Hankkeen valmistumista tavoitellaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Rakennus on vielä osin öljylämmitteinen.

Rakennukseen on tehty korjauksia eri vuosina. Vesikattoa on korjattu vuosina 1990 ja 2007. Kaavamerkintänä Hvittorpin alueella on SR-1, joka tarkoittaa rakennuslainsäädännön nojalla julkisivultaan suojeltua rakennusta. Villa Hvittorpin korjausten suunnitelmat on laadittava yhteistyössä ja pyydettävä lausunto paikalliselta museoviranomaiselta, jonka jälkeen luvat töille myöntää Kirkkonummen rakennusvalvonta. Tarveselvitys on laadittu yhteistyössä leirikeskustoiminnan ja ylläpidon kanssa. Myös seurakuntien rippikoulutyöstä vastaavia henkilöitä on kuultu.

Villa Hvittorpin korjauksille on varattu 2,32 miljoonaan euroa vuosille 2025 ja 2026. Lopulliset kustannukset määräytyvät työsuunnitelmien tultua rakennusvalvonnassa hyväksytyiksi ja näiden pohjalta suoritetun urakkakilpailutuksen jälkeen, lisä- ja muutostyövarauksin.

Toiminta jatkuu Kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitsevassa Chapple:ssa

Espoon seurakuntayhtymä on vuokrannut kauppakeskus Isossa Omenassa olevaa Chappleksi nimettyä-tilaa vuodesta 2016 alkaen Citycon Oyj:lta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jatkaa toimitilan vuokrasopimusta viidellä vuodella 31.7.2031 saakka. Kauppakeskuksen 2. kerroksessa sijaitsevan 659 m2 kokoisen liikehuoneiston vuosivuokra vuonna 2025 on noin 392 000 euroa. Arvio viiden vuoden kokonaiskustannuksesta on noin 2,45 miljoonaa euroa.

Chapplen tiloissa tapahtuvassa toiminnassa painottuvat kasvatuksen työalat sekä etsivä, monikulttuurinen työ. Diakoninen ote on läsnä vahvasti. Tilan avautuminen lähes viisinkertaisti kohdattujen nuorten määrän. Tällä hetkellä arkityössä tavoitetaan viikoittain noin vajaa 300 lapsi- ja perhetyöhön osallistujaa, noin 300 nuorta sekä saman verran aikuisia maahanmuuttajia. Lisäksi tilassa on kävijöitä muista kohderyhmistä. Tilassa järjestetään myös viikoittain lauantaisin tapahtuma, joilla tavoitetaan keskimäärin toista sataa ihmistä.

Lisätiedot löytyvät alta

Chapplen osalta kiinteistöjohtaja Petteri Leinonen, Otaniemen kappelin osalta hankekehitysinsinööri Teemu Rantala ja Villa Hvittorpin osalta hankeasiantuntija Johanna Koskela, Espoon seurakuntayhtymä.