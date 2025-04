VAS Mepit: EU:n otettava käyttöön kiristyksen vastainen väline Trumpia vastaan

Yhdysvallat on Trumpin johdolla asettanut tullimaksuja lähes kaikille maailman valtioille. Kiinan kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta pahimmat tullit on tämän hetken tietojen mukaan laitettu kolmeksi kuukaudeksi tauolle.

– Trumpin kauppasota on suistamassa koko maailmantalouden kaaokseen, mutta Euroopalla on keinoja vastata siihen. Nyt on korkea aika ottaa käyttöön voimakkain taloudellinen puolustuskeinomme: ACI. On pantava kova kovaa vastaan ja muistettava Trumpia siitä, ettei Yhdysvallat ole maailman ainoa talousmahti, Saramo sanoo.

EU:n pakottamistoimien vastainen väline ACI, joka tarjoaa työkaluja taloudelliseen kiristykseen reagoimiseksi, hyväksyttiin vuonna 2023. ACI voidaan ottaa käyttöön, jos unionin ulkopuoliset maat yrittävät painostaa EU:ta tai sen jäsenmaita kauppapoliittisin keinoin.

Väline mahdollistaa tavara- ja palvelukaupan rajoitukset sekä pääsyn estämisen EU:ssa julkisten hankintojen markkinoille. Lisäksi unioni voi sulkea painostavan maan ulos EU:n rahoitusmarkkinoilta.

– Trump toistelee kuinka EU vie tavaroita Yhdysvaltoihin enemmän kuin tuo sieltä, mutta vaikenee kokonaan siitä, että palveluviennissä tilanne on päinvastainen: vienti Eurooppaan koostuu suuressa määrin muun muassa digitaalisista ja finanssialan palveluista. Näihin EU voi iskeä uudella kauppapoliittisella aseellaan, jolloin vastatoimet osuisivat myös Trumpin lähipiirissä viihtyviin teknologiamiljardööreihin, Kyllönen toteaa.

Kauppavälineen aktivointi ei käy käden käänteessä, joten Euroopan komission on käytettävä kolmen kuukauden hengähdystauko tehokkaasti, jotta Trumpin kiristys torjuttaisiin jo etukäteen luomalla riittävän korkea hinta hyökkäykselle.

Mikäli kauppasota syvenee, voisi jäsenmaita edustava neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

– EU:n yhtenäisyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Etenkin Italian pääministeri Giorgia Melonin puolueen johtama ECR-ryhmä, johon myös perussuomalaiset kuuluvat, on tähän mennessä toiminut Eurooppaa vastaan osana Trumpin kulttuurisotaa. Suomen hallituksen on nyt neuvostossa laitettava yhteinen etu identiteettipelien edelle ja vaadittava tehokkaita toimia, päättää Andersson.