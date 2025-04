ENNAKKOTIEDOTE: Hyvinvointia luonnon rytmisyydestä –Uusimpaan tutkimustietoon pohjaava kirja kertoo, miten luonto auttaa toipumaan ja elämään hyvää elämää

Gummerus julkaisee Sanna Marinin muistelmateoksen 4.11. 10.3.2025 11:00:00 EET | Tiedote

Suomen entisen pääministerin Sanna Marinin odotettu kirja Toivo on tekoja ilmestyy suomeksi samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead (Scribner) kanssa 4.11.2025. Muistelmissaan Marin kertoo tiestään politiikan huipulle sekä avaa näkemyksiään johtajuudesta ja muutoksen aikaansaamisesta.