Kreatelle Mähkönsillan urakka – uusi betoninen palkkisilta palauttaa kaivatun liikenneyhteyden Lieksanjoen yli

Vaativiin infrakohteisiin erikoistunut Kreate toimii pääurakoitsijana urakassa, joka sisältää nykyisen Kaarisiltana tunnetun sillan purkamisen, työsillan rakentamisen ja purkamisen sekä uuden Mähkönsillan rakentamisen Lieksan keskustassa. Kolmesta tarjouksen jättäneestä toimijasta Kreate täytti tilaajana toimivan Lieksan kaupungin korkeat vaatimukset kokonaisurakan toteuttamisesta.

– Vuonna 1930 käyttöön otettu kaarisilta on ollut huonon kuntonsa takia käyttökiellossa ajoneuvoliikenteeltä jo yli 10 vuoden ajan ja ollut ainoastaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä. Aloitamme työt viikolla 18 työsillan rakentamisella. Kun uusi silta vuoden 2026 lopussa valmistuu, palautuu kaivattu liikenneyhteys Lieksanjoen yli, summaa rakennuspäällikkö Ari Välimaa Kreatelta.



Lieksanjoen nykyisin ylittävä silta on teräsbetoninen kaarisilta, joka puretaan syyskuun loppuun 2025 mennessä. Uusi Mähkönsilta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka pituus on 114 metriä. Hyötyleveys on 11,3 metriä, josta kevyen liikenteen osuus on 3,5 metriä, joten uusi silta on lähes 6,5 metriä edeltäjäänsä leveämpi. Sillan suunnittelussa on käytetty arkkitehtiä, mikä takaa tyylikkään kokonaisuuden verrattuna perusväylän kohteisiin.



– Siltaan tulee puulla verhoillut teräskaiteet sekä näyttävä kauko-ohjattava ledivalaistus, mutta sitä ennen betonoimme uuden sillan tuet ensi talvena ja kannen kesällä 2026, Välimaa kertoo.



Liikenne ohjataan rakennustöiden ajaksi kiertotielle kantatien 73 kautta.

Vedenkorkeuden vaihtelut ja virtaamaolosuhteet lisäävät haastavuutta

Kaksiaukkoinen vanha silta on perustettu puupaalujen varaan, kun taas uudessa sillassa aukkoja on kolme ja paalutuksessa käytetään teräspaaluja. Lieksanjoen vedenkorkeuden vaihtelut ja virtaamaolosuhteet lisäävät rakentamisen vaativuutta.



– Paalutamme uuden sillan maatuet penkereeltä ja välituet työsillalta. Koska anturat tulevat olemaan veden alla, työskentelemme myös vedenalaisissa kasuuneissa. Tulva-aikana joessa voi virrata jopa seitsemänkertainen määrä vettä, ja myös normaaliolosuhteissa rannan olosuhteet voivat poiketa merkittävästikin rakentamisen aikana. Kiinnitämmekin kohteen suunnitteluun ja töiden turvalliseen etenemiseen erityistä huomiota, Välimaa sanoo.

Varsinaisten siltatöiden lisäksi Kreate toteuttaa Lieksan keskustassa sijaitsevalla urakka-alueella katurakenteiden ja hulevesiverkoston saneerauksen noin 350 metrin matkalla sekä asfaltointi-, valaistus- ja vihertyöt.

Urakan tilaajana on Lieksan kaupunki ja sen arvo on noin 5,4 miljoonaa euroa, joka kirjataan Kreaten toisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Uusi Mähkönsilta otetaan käyttöön viimeistään marraskuun 2026 lopussa ja kokonaisuudessaan urakka valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.