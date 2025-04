Eurooppalaisen ilmastosopimuksen valokuvakilpailun parhaat esillä Brysselissä – mukana Jussi Isoaho Oulusta

"Tämä polku lähellä napapiiriä inspiroi minua ehdottamaan suojelualuetta Kitkajoen upealle rantaviivalle Kuusamoon. Aloitteeni ansiosta Nokia Oyj:n omistama maa-alue on nyt virallisesti suojeltu. Olen todella ylpeä tästä saavutuksesta, ja toivottavasti voimme tehdä lisää tällaisia asioita Suomessa", Isoaho kertoo videohaastattelussa.

Ilmastotyöstä kertovat otokset eri puolilta Eurooppaa ovat nähtävillä myös Berlaymont-rakennuksen esplanadilla, Euroopan komission päämajassa Brysselissä toukokuun 2. päivään asti.

Kansalaisten ilmastoteot näkyviksi päättäjille

Valokuvanäyttely tekee ilmastotoimia näkyväksi paikassa, jossa tehdään ratkaisevia päätöksiä Euroopan vihreästä siirtymästä. Se muistuttaa, miten tärkeää tavoitteisiin sitoutuminen on niin paikallisella, kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Kilpailu keräsi ihmisiä eri EU-maista esittelemään valokuvin, miten he edistävät kestävää kehitystä kotona, yhteisöissä ja kaupungeissa. Kilpailuun saatiin yli 300 valokuvaa, jotka kertovat monenlaisista ​​inspiroivista toimista – paikkakunnan siistimisestä kestävien kotien rakentamiseen ja vaihtoehtoisen liikenteen edistämiseen.

Kymmenellä voittajakuvalla ja niitä taustoittavilla tarinoilla on haluttu muistuttaa, että jokainen ilmastoteko on tärkeä ja että yhdessä toimiminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kyse on sekä laadukkaista kuvista että tarinoista tapahtumien takana.

Pieniä ihmeitä pienillä teoilla

Kilpailun tuomaristossa vaikuttanut kansainvälinen valokuvatoimittaja ja ilmastosopimuslähettiläs Simone Padovani pitää valokuvakilpailun vaikutusta valtavana.

”Kuvat heijastavat ajatuksia herättäviä viestejä, jotka jokainen voi ymmärtää ilman kielenkääntäjiä. Tarinat ovat voimakkaita ja inspiroivia esimerkkejä siitä, kuinka jokainen voi tehdä pieniä ihmeitä pienillä teoilla", Padovani sanoi.

Voittajakuvat ovat edistäneet ilmastosopimuksen missiota lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kannustaa innovatiivisiin ilmastoratkaisuihin. Kuvaajat ovat nostaneet esiin toimia, joista moni liittyy tietoisiin valintoihin, kuten kävelyyn, juoksuun ja pyöräilyyn tai luonnossa liikkumiseen ja ruoan kasvattamiseen.

Tietoa valokuvakilpailun voittajista

Neljä voittajaa on jakanut henkilökohtaisia ​​tarinoita kuviin tallennettujen ilmastotekojensa taustalta. Ne kertovat vahvasta motivaatiosta ilmastotyössä. Tarinat ja korkean resoluution kuvat ovat myös median käytettävissä Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin valokuvakilpailun asiayhteydessä.

Katso kuvat ja lue lisää

· Climate Pact photo competition: The inspiring stories behind the winning photos

· Celebrate climate action: 2024 photo competition

Voittajien tarinat



Arvostusta ilmastotyölle:

10 Euroopan ilmastosopimuksen valokuvakilpailun voittajaa vuonna 2024

Kategoria: Ilmastotekoja kotona

Voittaja – Reinhard Bimashofer ja Peter Maier, Itävalta

"Rakensimme 12 vuotta sitten puurakenteisen kotimme plusenergiataloksi. Aurinkopaneelit sen katolla tuottavat reilusti enemmän energiaa kuin mitä tarvitsemme asumiseen, toimistoon, sähköautoon ja sähköpyöriin. Talomme osoittaa, miten monet ongelmat voidaan ratkaista rakentamalla pitkäikäisiä rakennuksia, jotka kestävät vuosisatoja. Kun rakennuksen elinkaari lopulta päättyy, sen puuosat voidaan edelleen hyödyntää ja jopa myydä eteenpäin, sen sijaan että pitäisi maksaa jätteiden hävittämisestä. On vaikea kuvailla, kuinka mukava, terveellinen, energisoiva, ilmasto-optimoitu ja ympäristöystävällinen hirsitalo voi olla. Ja mikä parasta – se on kaunis!”

Toinen sija – Virgo Siil, Viro

"Ruohonleikkuu viikatteella on hiljaista ja kunnioittaa naapurirauhaa, eikä se kuluta sähköä tai polttoainetta. Bonuksena saa rauhoittavan, meditatiivisen hetken, maltillista liikuntaa ja kauniin pihan. Emme enää niitä koko pihaa – leikkaamme ruohon vain poluilta rakennusten välissä. Näin pihaan on ilmestynyt monenlaisia niittykasveja, eikä meidän tarvitse enää perustaa erikseen kukkapenkkejä. Ilmastoviisas elämäntapa on helppoa – pitää vain tehdä vähemmän."

Kolmas sija – Anita Mókus, Unkari

"Pyöräily ja kestävä kehitys – alfa-sukupolvi. Opetetaan lapsille ympäristönsuojelun tärkeyttä ja vähennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyöräilyn avulla. Tulevaisuus on lastemme käsissä, ja lapset ovat meidän käsissämme. Yhteinen tavoitteemme on suojella planeettaa. Yhdistetään voimamme positiivisen muutoksen puolesta. Sadevesi, puut ja planeetta – iloiset lapset."

Kategoria: Ilmastotoimet yhteisössäni

Voittaja – Nika Veger, Slovenia

"Perhelomalla syrjäisellä Adrianmeren saarella löysimme rannan, joka oli täynnä roskaa. Päätimme ryhtyä toimeen ja siivosimme rantaa päivittäin, ja teimme näin lomasta ympäristöteon. Keräsimme yli 15 isoa säkillistä jätettä – mukana yli 400 yksittäistä kenkää! Asetimme kengät maahan isoksi jalanjäljeksi – muistuttamaan ihmisen vaikutuksesta luontoon. Jaoimme kuvan perheelle, ystäville ja netissä – näin halusin lisätä tietoisuutta siitä, että kaikki meret ovat täynnä muovia. Tavoitteemme oli herättää ihmiset pohtimaan kulutustottumuksiaan ja luonnonsuojelua. Olen intohimoinen tämän asian suhteen, koska pienillä teoilla voi todella olla merkitystä. Tämä teko innosti perheeni lisäksi myös monia muita. Jalanjäljestä tuli muutos."

Toinen sija – Pact-lähettiläs Tjebbe Boersma, Alankomaat

"Lapsuudestani muistan luonnossa vietetyt hetket, joissa lintujen liverrys ja hyönteisten surina täyttivät ilman. Mutta kotikaupungissani nämä äänet ovat olleet pitkään kadoksissa. Tänä vuonna monet alueet, joita ennen niitettiin siistimisen nimissä, on jätetty kasvamaan vapaasti. Pyöräillessäni ohitse olen huomannut kukkien ja hyönteisten määrän kasvaneen selvästi. Ymmärsin, että yhteisöt voivat tehdä paljon luonnon monimuotoisuuden hyväksi tekemällä vähemmän – vähemmän niittämistä, vähemmän torjunta-aineita – ja enemmän luonnosta nauttimista ja sen hyväksymistä. Viestini on: ’Älä niitä – anna kasvaa!’ – säästä rahaa ja pelasta paikallinen luonto samalla. Tiedän, että tulen viettämään monia iltoja nauttien näistä äänistä, tuoksuista ja maisemista."

Kolmas sija – Nejc Gajšek ja Katja Kovše, Slovenia

"Meistä on tullut kertakäyttösukupolvi. Heitämme helposti pois tavaroita – ja myös ihmissuhteita, ystävyyksiä ja parisuhteita. Vastataksemme tähän asenteeseen olemme kumppanini kanssa ryhtyneet tekemään hyvää omassa yhteisössämme ploggaamalla: yhdistämme suppailun, lenkkeilyn ja roskien keräämisen. Haluamme näyttää, että roskat eivät ole vain rumia, vaan mahdollisuus tehdä hyvää. Ploggaus on muuttanut yhteistä aikaamme ja vahvistanut meitä tiiminä. Museokin on pannut merkille tekomme hyvänä käytäntönä. Partioliikkeen perustajan Baden-Powellin sanoin: 'Yritä jättää maailma vähän parempana kuin sen löysit'. Siihen pyrimme."

Neljäs sija – Margarita Samsonova, Portugali

"Climate Shroomlutions – sienipohjaiset ilmastoratkaisut. Projekti, jossa kahvinpuruista valmistetaan kasvatusalustaa, jossa kasvatetaan sieniä paikallisia ravintoloita varten, on inspiroivin hanke, jonka olen koskaan nähnyt. Parasta on, että ihmiset pääsevät tutustumaan toimintaan kulissien takana ja oppimaan sienistä ja kiertotaloudesta. Maailmassa on monenlaisia yhteyksiä – myös sienirihmastojen kautta. Siksi meidän pitäisi kasvattaa enemmän, sillä nämä lajit voivat tarjota uskomattomia ilmastoratkaisuja!"