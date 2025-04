“Niin kohtelias, että viha osuu vain läheisiin” – Ensi- ja turvakotien liiton kampanja kääntää katseet lähisuhdeväkivallan tekijään

Ensi- ja turvakotien liitto ETKL on aloittanut uuden kampanjan, jonka viesti keskittyy väkivallan tekijöiden tunnistamiseen ja auttamiseen. Lähisuhdeväkivallan tapausten hoidossa ja tilastoinnissa keskiössä on aina uhri. Uhrien saama oikeanlainen apu on keskeistä, mutta kevään kampanja haluaa nostaa keskiöön sen, ettei lähisuhdeväkivaltaa laajamittaisena yhteiskunnallisena ongelmana saada kitkettyä, ellei tekijöiden vastuuta nosteta keskiöön niin ammattiavun piirissä kuin julkisessa keskustelussa.

Suomi on lähisuhdeväkivallan tilastoissa Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille. Tutkimusten mukaan kaikista 16–74-vuotiaista suomalaisista 75 prosenttia on kokenut henkistä ja fyysistä väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa ainakin kerran elämässään. 50 000 naista tai tyttöä joutuu joka vuosi Suomessa seksuaaliväkivallan uhriksi. Jopa puolet naisista on jossain elämänsä vaiheessa kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Naisten kokema fyysinen parisuhdeväkivalta aiheuttaa Suomessa vuosittain 150 miljoonan euron lisäkustannukset terveydenhuollolle.

Lähisuhdeväkivallan mittavasta yleisyydestä huolimatta ongelma tunnistetaan Suomessa huonosti. Kampanjassa mukaillaankin yleisestä keskustelusta tunnistettavaa tapaa puhua väkivallan tekijöistä. “Niin kohtelias, että väkivalta iskee vain rakkaimpiin” on yksi kampanjan viesteistä, joilla katsojaa halutaan herätellä lähisuhdeväkivallan todellisuuteen ja aktivoida lahjoittamaan ETKL:n ennaltaehkäisevään työhön. Ensi- ja turvakotien liitto auttaa väkivallan kaikkia osapuolia, väkivaltaa kokeneita ja väkivaltaa käyttäneitä sekä lapsia ja nuoria.

“Jokainen meistä on on lukenut tyrmistyneitä otsikoita ‘hyvistä tyypeistä’, jotka ovatkin väkivaltaisia rakkaimpiaan kohtaan. Haluamme kampanjalla puuttua kulttuuriseen tapaamme puhua lähisuhdeväkivallasta ja herätellä ihmisiä ongelman yleisyyteen sekä siihen, että väkivallan on mahdollista loppua vain, jos tekijät saavat ammattiapua väkivallattomuuteen ”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön asiantuntija Jaana Autto.

Osana nyt käynnissä olevaa kampanjaa järjestö on julkaissut toimittajille ohjeet lähisuhdeväkivallan käsittelyyn julkisessa keskustelussa.

“Lähisuhdeväkivallasta kertovissa uutisissa käytetään usein naapureiden, työkavereiden ja tuttavien kertomuksia tekijästä ja perheestä, jossa väkivaltaa on ollut. Lähisuhdeväkivaltaa kuitenkin usein piilotellaan ulkopuolisilta ja väkivallan tekijä käyttäytyy tyypillisesti hyvin eri tavalla kodin seinien sisällä kuin ulkopuolisten kanssa. Väkivallasta, tekijästä ja perheestä ei pitäisi pyytää kommentteja ihmisiltä, jotka eivät todellisuudessa tiedä tilanteesta”, Autto kertoo.

Vain tekijät voivat lopettaa lähisuhdeväkivallan

Yksi keskeisistä puutteista lähisuhdeväkivallan hoidossa ovat tarkat tilastot. Yhtenä keinona Ensi- ja turvakotien liiton kampanjan yhteydessä pohditaan diagnoosikoodin luomista kansainväliseen tautiluokitusjärjestelmä ICD:hen, jolloin rajatusti vain läheisiinsä väkivaltaa kohdistavia tekijöitä olisi mahdollista tilastoida. Lähisuhdeväkivallan uhrit ovat pitkän ajan jälkeen vihdoin saaneet oman koodin osaksi järjestelmää. Kuitenkin ennen tätä yleisen tapamme keskustella ja tarkastella lähisuhdeväkivaltatapauksia tulisi muuttua.



Kampanjan yhteydessä sekä Suomen päättäjille että WHO:n johdolle lähetettiin sisällöltään tyhjä teos The Domestic Violence Syndrome, joka symboloi systemaattisen kartoittamisen ja tunnistamisen puuttumista lähisuhdeväkivallan tapausten hoidossa. Kirjan saavat muiden muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus, pääministeri Petteri Orpo ja useat kansanedustajat. Teoksen on tarkoitus herättää asiantuntijoiden voimin käytävää keskustelua lähisuhdeväkivallan kitkemisestä tekijälähtöisesti. Läheisiin kohdistuva väkivalta usein siirtyy sukupolvelta toiselle, joten kierteen katkaiseminen tekijöiden toimesta on kriittistä.



“Lähisuhdeväkivalta voi loppua vain, jos tekijät ottavat vastuun ja saavat apua väkivallan lopettamiseen. Läheisiin kohdistuva väkivalta siirtyy usein sukupolvelta toiselle ja siksi on ensisijaisen tärkeää, että väkivaltaisesti käyttäytyvät tietävät avun olevan saatavilla, jotta kierre voidaan saada katkeamaan”, Jaana Autto sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton kampanja on osa liiton laajempaa lähisuhdeväkivallan vastaista työtä, jota tuetaan lahjoitusvaroilla. Kampanjan yhtenä tavoitteena onkin lahjoitusten kerääminen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Lahjoitusten rooli on jatkuvasti merkittävämpi, kun järjestöjen rahoituksista leikataan.

Ensi- ja turvakotien liitto auttaa väkivallan kaikkia osapuolia – uhreja ja tekijöitä sekä lapsia ja nuoria. Lisätietoa järjestön toiminnasta löydät tästä ja lahjoittamaan pääsee tästä.

Kampanjamateriaaleja ja kuvia kirjasta löydät täältä.

Toimittajille suunnatut ohjeet löydät liitteenä.

