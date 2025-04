Helsingin maakaapeliyhteyden rakentaminen jatkuu kaapeleiden asennuksilla

Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Vanhankaupungin välille rakennettavan maakaapelin rakennustyöt etenevät nyt koko pituudella, kun viimeiset rakennustöiden aloitusluvat saatiin helmikuussa 2025 myös Hallainvuoren ja Kivikon metsän alueille. Hankkeeseen kuuluu myös alitusporauksia, joista suurimmat ovat Porvoonväylän, Vantaan ratikan, Maratontien, Kehä I:n ja Viikintien Raide-Jokerin alitse. Lisäksi Kivikossa on meneillään noin 360 metriä pitkä kallioporaus alueen arvokkaan luonto- ja kulttuuriympäristön ali. Yhteensä alitusporauksia on kahdeksassa paikassa.

”Hanke on edennyt moninaisista haasteista huolimatta aikataulussaan. Kaapelireitin rakentaminen on loppusuoralla ja sähköasemaurakat ovat jo harjakorkeudessaan. Kaapeleiden asennus alkaa kevään ja kesän mittaan”, toteaa Fingridin projektijohtaja Risto Ryynänen tyytyväisenä.



Hanke etenee uusiin työvaiheisiin

GRK Suomi Oy:n ja Lännen Alituspalvelu Oy:n tekemät maanrakentamisen raskaat työvaiheet kaapelireitillä vaihtuvat kevään edetessä Demirer Kablon ja Omexomin tekemiin kaapeliasennuksiin. Asennustyössä kaapelit vedetään maan alle valmiiksi asennettuihin putkiin, jolloin työt keskittyvät vain yksittäisille ja rajatuille alueille koko kaapelireitin matkalla. Työalueiden ulkopuolella tullaan näkemään asennettavien kaapeleiden raskaita kuljetuksia. Lisäksi sähköasemilla siirrytään Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n suorittamista rakennustöistä Hitachi Energy Finland Oy:n suorittamiin sähkölaitteistojen asennuksiin.

Helsingin kaupungin rakennuttaman Sahamyllynrinteen uuden kadun louhintatyöt ovat käynnissä ja valmistumassa aikataulussaan loppuvuodesta 2025. Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.



”Louhintaurakan jälkeen työt jatkuvat alueella Fingridin kaapeliyhteyden rakentamisella Sahamyllynrinteellä ja Hernepellontiellä loppuvuodesta 2025. Sahamyllynrinteen uuden kadun katurakenteet ja kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2026 aikana”, projektipäällikkö Esa Koskinen Helsingin kaupungilta kertoo.



Helsingin kaupunki suunnittelee myös täydennysrakentamista eli niin sanottua Läntistä bulevardikaupunkia Vihdintien ja Huopalahden ympärille osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Rakenteilla oleva kaapeliyhteys mahdollistaa myös Läntisen bulevardikaupungin alueella tehtävät muutokset.



Maakaapeli vastaa pääkaupunkiseudun kasvavaan sähköntarpeeseen

Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkon ja Fingridin yhteishankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2020 ja yhteys valmistuu vuoden 2026 aikana. Kaapeliyhteys tarvitaan pääkaupunkiseudun lisääntyvän sähkönkulutuksen vuoksi: sähkönkulutus kasvaa ja samalla paikallinen sähköntuotanto vähenee, kun Helen siirtyy hiilineutraaliin energiantuotantoon.



”Vauhdilla etenevä vihreä siirtymä kasvattaa sähkönsiirron tarvetta pääkaupunkiseudulla. Kantaverkon maakaapeliyhteys on avainasemassa vastaamassa tähän tarpeeseen. Hanke on merkittävä Helen Sähköverkolle, sillä se mahdollistaa meille uusien asiakkaiden liittämisen verkkoomme”, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Parviainen Helen Sähköverkolta.





