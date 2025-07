Saadaanko tehdä pyydettyä paremmin? – arkkitehdin muistelmia

Katariina Mansikkaniemen kaksikielinen lastenromaani on hyvän mielen kertomus lapsuuden alkuaineista 26.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

”Sisällä tuvassa isoäiti opetti Annaa kuuntelemaan näkinkenkiä. Isoäidillä oli aina isoja, kaukaisilta meriltä tuotuja näkinkenkiä pyöreistä rantakivistä muuratun takan päällä. Kun näkinkengän laittoi korvalle, ei voinut kuin lumoutuneena pysähtyä kuuntelemaan ikiaikaista kohinaa, kaukaisten merten kuohuntaa.” “All'interno della casetta di campagna, la nonna insegnò ad Anna ad ascoltare le conchiglie. La nonna aveva sempre grandi conchiglie portate da mari lontani su un camino fatto di ciottoli di spiaggia. Se si metteva una conchiglia contro l'orecchio, non si poteva che restare ipnotizzati ad ascoltare il ronzio perpetuo dei mari lontani.” Katariina Mansikkaniemen lastenromaani Isoäidin vanavedessä – Sulla scia di nonna on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Samalla kun kirja on sukellus kielen ja kuvan maailmaan, se välittää pienen Annan ja hänen rakkaan isoäitinsä tarinan. Lapsen huomioiden ja isoäidin oppien ohella pääosaan pääsevät myös suomalainen luonto ja meri. Katariina