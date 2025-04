Ilo löytyy leikistä - Leikkipäivää vietetään lauantaina 26.4.

Leikkipäivää juhlistetaan kymmenillä maksuttomilla Leikkipäivä-tapahtumilla ympäri Suomen niin Leikkipäivänä kuin sitä edeltävällä leikkiviikolla. Tapahtumia järjestävät muun muassa MLL:n paikallisyhdistykset, kirjastot, museot ja seurakunnat.

Leikki on lapsen oikeus

Leikkipäivän tavoitteena on muistuttaa leikin tuomasta ilosta ja hyvästä olosta. Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle. Lisäksi leikki on keino rentoutua ja palautua kiireisestä arjesta. Lapsen oikeus leikkiin on kirjattu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Leikki itsessään on tärkeää. Se on hauskaa yhdessäoloa ja heittäytymistä hetkeen. Se tekee hyvää sekä lapsille että aikuisille. Sillä ei tarvitse saada mitään aikaiseksi eikä sen tarvitse olla hyödyllistä.

– Tämä synkkä maailmanaika on aina jonkun lapsuus. Leikkiminen vahvistaa lasten ja nuorten uskoa tulevaisuuteen. Yhteinen leikkihetki kiinnittää arkeen ja auttaa unohtamaan murheet, kiteyttää Leikkipäivä-ohjelman koordinaattori Karolina Lamroth Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Leikki vahvistaa yhteisöllisyyttä

Leikki on iloa ja kiireetöntä yhdessäoloa ilman suorituspaineita. Lasten ja aikuisten yhteiset leikkihetket tuovat arkeen kaivattuja suvantopaikkoja. Leikki lisää yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa sosiaalista kestävyyttä ja vahvistaa koko yhteiskuntaa.

– Julkisessa puheessa lapset ja nuoret nähdään usein ongelmien kautta, mutta tutkimus osoittaa, että lapsuuteen liittyy valtavasti iloisia asioita, kuten leikkiminen, lemmikit ja luonto. Ne näkyvät lasten vertaissuhteissa, perheessä, vapaa-ajassa sekä varhaiskasvatuksessa ja koulussa, muistuttaa Elina Weckström Lapsuudentutkimuksen seurasta. Seura on yksi Leikkipäiväverkoston jäsenistä.

Leikkipäivää järjestää Leikkipäiväverkosto, jota koordinoi Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Verkostossa on mukana lähes 60 leikkiä rakastavaa tahoa. Leikkipäivä kutsuu aikuisia ja lapsia viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä leikkien vuoden jokaisena päivänä. Leikkipäivä-ohjelma edistää leikkiä monin tavoin ja kannustaa ihmisiä heittäytymään leikin vietäväksi.

Lisää puhetta leikistä ja ilosta on luvassa 12.9. Leikkipäivän & Lapsuudentutkimuksen seuran yhteisillä Tutkijoiden aamukahveilla, jotka järjestetään etänä.