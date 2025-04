Sairas tapaus – elämäkerrallinen romaani ME-tautiin sairastumisesta

Jätän ikkunan yöksi auki – luonnon ja elämän tummien värien inspiroima runokokoelma 8.4.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Päivi Konttisen runokokoelma Jätän ikkunan yöksi auki on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kun on huokaisunsa huokaissut, osaa kävellä rantaan kevyemmin askelin. Saa sanotuksi senkin, mitä ei vielä eilen. Kun käy nukkumaan, lentää yöperhonen ikkunasta sisään. Päivi Konttinen (s. 1970) on varkautelainen toimittaja, joka kirjoittaa ja valokuvaa myös vapaa-ajallaan. Konttinen on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa maalaismaisemissa Heinävedellä, jossa hänelle on jo varhain syntynyt läheinen suhde luontoon, järviin ja sammaleisiin kuusimetsiin. Tämä suhde on vuosien myötä vain vahvistunut. Ihmisten kohtaaminen sekä heidän tarinoidensa kuunteleminen ovat herkistäneet Konttisen havainnointikykyä ja lisänneet ymmärrystä, elämä on opettanut elämää. KONTTINEN, PÄIVI : Jätän ikkunan yöksi auki 101 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789524171182 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettun