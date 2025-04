SDP:n Eloranta: Hälytysmerkkeihin lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ei voi vastata leikkaamalla

– Lasten tilanne on tällä hetkellä hälyttävä. Lapsiasiavaltuutetun kertomuksen mukaan nuorten huumekuolemat ja itsemurhat ovat lisääntyneet nopeasti ja lasten väkivalta- ja ryöstörikollisuus raaistunut. Lapsiköyhyys on kasvanut. Monet kärsivät yksinäisyydestä ja kokevat, etteivät aikuiset puutu kiusaamiseen tarpeeksi. Samalla jopa vanhempien lapsiinsa kohdistama väkivalta on lisääntynyt. Jo joka kuudennesta 13–15-vuotiaasta lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus, mutta monilla alueilla apua joutuu jonottamaan. On vaikea käsittää, että tässä tilanteessa lastensuojelu on hallituksen leikkausten kohteena, Eloranta ihmettelee huolestuneena.

Elorannan mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka on kokonaisuudessaan omiaan heikentämään lasten ja perheiden tilannetta ja varsinkin suunnitellut leikkaukset lastensuojeluun tulevat lapsiasiavaltuutetun kertomuksenkin valossa pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Elorannan mukaan hallituksen leikkaukset, jotka ovat lisänneet lapsiköyhyyttä sekä heikentäneet perheiden toimeentuloa ja palveluita, vain pahentavat entisestään lasten jo valmiiksi hyvin huolestuttavaa tilannetta. Eloranta on huolissaan myös yhä uusien koulutusleikkausten vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin.

– Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta käy hyvin ilmi koulun ja koulutuksen merkitys. Turvallinen ja lasta tukeva koulu ja hyvän koulutuksen saavuttaminen ovat keskeisiä keinoja lasten ja nuorten tilanteen parantamiseen tasapainottaen samalla perhetaustasta johtuvaa eriarvoisuutta. Panostaminen koulutukseen, oppimisympäristöihin ja yhteisöllisyyteen ovat keskeisiä tapoja parantaa lasten ja nuorten tilannetta. Huolestuttavaa on, että hallitus on leikkaamassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä vielä 75 miljoonaa euroa lisää. On suuri huoli siitä, että nämä tulevat leikkaukset heikentävät kouluyhteisön ja harrastustoiminnan mahdollisuutta tukea lasten ja nuorten kasvua ja lapsivaltuutetun kuvaamien hälytysmerkkeihin vastaamista, Eloranta painottaa.