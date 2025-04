TEOS 2025 – Veistoksia, taidegrafiikkaa ja valokuvataidetta myynnissä Kaapelitehtaalla ja verkossa toukokuussa

Teos myyntitapahtuma järjestetään 9.–18.5.2025 Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa Helsingissä. Teoksiin voi tutustua verkkokaupassa jo viikkoa ennen myyntinäyttelyn avautumista, 2.5. alkaen. Verkkokaupasta voi tehdä teoshankintoja 9.–30.5.2025.

TEOS 2025 on runsaudessaan virkistävä myyntinäyttely, jossa vieraileminen on maksutonta. Tapahtuma on myös oiva mahdollisuus aloittaa taiteen keräily tai hankkia läheiselle ikimuistoinen taidelahja asiantuntijoiden avustuksella. TEOS houkuttelee vuosittain paikalle myös museoita, keräilijöitä, sisustajia ja vaikuttajia.

Oheistapahtumissa vieraina Jorma Uotinen, Sami Sykkö, Jenni Rotonen ja Leila Halkeama

TEOS 2025:n yhteydessä Kaapelitehtaalla järjestetään myös kiinnostavaa oheisohjelmaa.

Innokkaimmat pääsevät tutustumaan myyntitapahtuman teoksiin jo torstai-iltana 8.5. Ennakkotapahtuman avaa taiteilija Petra Innanen karnevalistisena performanssihahmona, Leila Halkeamana ja illan dj:nä toimii vaikuttaja ja taiteen ystävä Jenni Rotonen. Kutsun ennakkoiltaan saa tilaamalla TEOS 2025 -uutiskirjeen TEOS 2025:n verkkosivuilta.

Lauantaina 10.5. klo 13 taiteen ystävät Jorma Uotinen ja Sami Sykkö keskustelevat taiteesta ja sen merkityksestä Kaapelitehtaalla.

Lisäksi tapahtuman aikana järjestetään inspiroivia yleisöopastuksia. Niiden tarkemmat ajankohdat julkaistaan TEOS 2025:n verkkosivustolla toukokuun alussa.

Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat tänä keväänä Artek, Vitra, Teemu Aura Patisserie ja Marimekko. Kumppanit ovat taiteen ystäviä, joille myös laatu, luovuus ja estetiikka ovat tunnusomaisia.

Taideteos on kestävä hankinta, josta on iloa pitkään

Taideteoksen hankinta voi tuottaa iloa vuosikymmeniksi, ja sydämellä tehty valinta ei jätä koskaan kylmäksi. Teoksen voi ostaa pienelläkin budjetilla, ja osamaksu tekee hankinnasta joustavan. Tapahtumasta ostamansa teoksen saa heti mukaansa.

TEOS 2025:n asiantunteva henkilökunta keskustelee ja vastaa kaikenlaisiin kysymyksiin mielellään. Tapahtumaan voi saapua myös ilman ostoaikeita nauttimaan taiteesta kiireettömästi.

- -

TEOS 2025

9.–18.5.2025

Avoinna joka päivä klo 11–18

Merikaapelihalli, Kaapelitehdas Helsinki

Vapaa pääsy

Myyntitapahtumassa myytäviin teoksiin voi tutustua 2.5. alkaen verkkokaupassa osoitteessa teosvalitys.fi. Teoksia voi ostaa verkkokaupasta 9.–30.5.2025.

TEOS 2025

www.teosvalitys.fi

Median tiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Hanna Kuokka, hanna.kuokka@sculptors.fi, 041 536 2885

Lisätiedot:

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, galleria.sculptor@sculptors.fi, puh. 050 360 1180 www.sculptors.fi

Suomen Taidegraafikot ry, teos@taidegraafikot.fi, puh. 050 362 2091 www.taidegraafikot.fi

Valokuvataiteilijoiden liitto, info@hippolyte.fi, puh. 09 612 3344 www.hippolyte.fi