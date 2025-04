Oma Häme valvoo ateriapalveluiden laatua – palveluntuottajan vaihdoksesta johtuvat puutteet korjataan ensi tilassa

Osassa Oma Hämeen ateriapalveluita on parhaillaan käynnissä palveluntuottajan vaihdos. FodBar Oy on toimittanut aterioita Oma Hämeen yksiköihin Janakkalaan huhtikuun alusta lähtien. Palveluntuottajanvaihdokseen liittyen joissain perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen yksiköihin toimitetuissa aterioissa on ollut poikkeavuuksia ja viiveitä.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy seuraa tarkasti palvelujen sujumista ja aterioiden laatua erityisesti tässä muutosvaiheessa. Poikkeavuudet ja viiveet ovat hyvinvointialueen ja palveluntuottajan tiedossa, ja ongelmia on ratkaistu yhdessä. Laadun tarkkailua on lisätty muun muassa kohdekäynneillä. Yksiköiden henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy järjestää ateriapalveluita Oma Hämeen tarpeisiin. Tukipalveluyhtiön ateriapalvelut tekee palveluntuottajien kanssa yhteistyötä päivittäin, jotta ruokailut onnistuisivat suunnitellun mukaisesti. Tuottajavaihdokseen liittyvistä alkuvaikeuksista huolimatta asiakkailta on saatu hyvää palautetta FodBarin ruoan mausta.

Jos tunnet tarvetta antaa palautetta tai keskustella omista tai läheisesi aterioista, voit olla yhteydessä Palaute-sivumme kautta. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, jätäthän yhteystietosi lomakkeelle.

Oma Häme on kilpailuttanut Riihimäen ja Hämeenlinnan toimipisteiden ateria- siivous- ja laitoshuoltopalveluita vuoden 2024 aikana. Kilpailutuksessa tuottajaksi valikoitui Fodbar Oy, joka aloittaa palveluntuottajana useissa Oma Hämeen yksiköissä Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Muutos toteutetaan vaiheittain tämän vuoden aikana.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy on hyvinvointialueen sataprosenttisesti omistama yhtiö, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2025 alussa. Oma Häme on siirtänyt ateriapalveluihin liittyvät sopimukset, järjestämisvastuun sekä toimittajahallinnan tukipalveluyhtiölle.