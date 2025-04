Children of Bodomin tarina kirjaksi – julkaistaan elokuussa

Children of Bodom on Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä ja merkityksellisimpiä bändejä, joka loi metallimusiikkiin täysin oman tyylisuunnan​ ja jonka kitaristi ja perustaja Alexi Laiho on valittu useasti maailman parhaaksi metallikitaristiksi ja kosketinsoittaja Janne Wirman parhaaksi kosketinsoittajaksi.

Huikean taitava yhtye ponnisti Espoosta maailmalle ja kasvoi kasvamistaan 25 vuoden ajan. Se soitti suurimmilla kansainvälisillä estradeilla, julkaisi 10 studioalbumia joita on myyty miljoonia kappaleita, voitti kolme Emma-palkintoa ja sai lukuisia kulta- ja platinalevyjä. Yhtyeen nousukiito oli hurjaa, kunnes bändi hajosi kuin seinään. Vain vuotta myöhemmin uutisoitiin Alexi Laihon kuolemasta, ja muu yhtye vaikeni vuosien ajaksi.

Elokuussa julkaistava, Timo Isoahon kirjoittama Children of Bodom päästää ääneen basisti Henkka Seppälän, kosketinsoittaja Janne Wirmanin ja rumpali Jaska Raatikaisen ja kertoo tarinan, jota ei vielä ole kerrottu: Children of Bodomin nousun ja tuhon yhtyeen muiden jäsenten näkökulmasta.

Children of Bodom -kirjan kirjoittaja Timo Isoaho on metallimusiikkiin erikoistunut toimittaja. Hän on aiemmin kirjoittanut teoksen Nightwish – We Were Here (Like, 2018) ja yhdessä Matti Riekin kanssa bändihistoriikin Trio Niskalaukaus (Like, 2018).

Children of Bodom julkaistaan 28.8.2025.

Bändin haastattelupyynnöt ja kirjan pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi