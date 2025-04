Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 10.4.2025: Liikuntajaosto myönsi kokouksessaan avustuksia yli 300 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja muulle liikuntaa järjestävälle yhdistykselle.

Tekoäly ja nuoret - uusi opas selkeyttää muutosta 2.4.2025 07:58:12 EEST | Tiedote

Nuorten arjessa tekoäly on jo läsnä, mutta ymmärrämmekö sen vaikutuksia? "80 näkökulmaa tekoälyyn – Pohdintoja tekoälystä nuorten parissa toimiville" on opas, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja ja oivalluksia tekoälyn merkityksestä nuorten elämässä. Opas on suunnattu nuorisotyön ja kasvatuksen ammattilaisille, mutta se on hyödyllinen myös vanhemmille.