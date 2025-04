Rinnekodit Raitti tuo lisää päihdepalveluja Tampereen ydinkeskustaan

Rinnekodit on avannut Tampereelle uuden avopäihdekuntoutusta tarjoavan Rinnekodit Raitin. Raitti tarjoaa kokonaisvaltaista avopäihdekuntoutusta päihdeongelmien hallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tarjolla on sekä ryhmä- että yksilömuotoista päihdekuntoutusta. Asiakkaat ovat täysi-ikäisiä pirkanmaalaisia, jotka hyvinvointialue ohjaa palveluun.

”Rinnekodit Breikki Tampere on tarjonnut opioidikorvaushoitoa ja muita päihdepalveluja Tampereella jo vuosia ja nyt laajennamme palvelujamme avopäihdekuntoutukseen. Raitin työryhmällä on vankka päihdealan osaaminen ja kokemusta tästä asiakasryhmästä, eli uskomme, että palvelumme hyödyttää sekä hyvinvointialuetta että Raittiin ohjattavia asiakkaita”, kertoo Rinnekotien palvelualuejohtaja Mika Paasolainen.

Päihteetöntä palvelua

Rinnekodit Raitti on avoinna arkisin kahdeksasta neljään. Yksittäisiä asiakkaita odotetaan viikoittain noin parikymmentä. Osa heistä on opioidikorvaushoidon asiakkaita, osa muun päihdehoidon asiakkaita.

Raitti on osa opioidikorvaushoitoa tarjoavaa Rinnekodit Breikki Tamperetta. Toisin kuin Breikissä, Raitissa asioidaan päihteettömänä.

”Palvelun tavoitteena on tukea päihteettömän elämän saavuttamista tai ylläpitämistä. Tarjoamme keinoja päihteettömyyteen, mutta autamme myös arjen käytäntöjen haltuunotossa, kuten ruoanlaittotaitojen tai kodinhuoltotaitojen opettelussa”, kertoo palveluyksikön johtaja Mari Pietikäinen.

”Meillä on myös mahdollista työstää päihdeongelmaa keskusteluryhmässä tai yksilövalmennuksessa. Lisäksi Raitissa on tarjolla päihdelääkärin palveluja, mikä on iso etu asiakkaan näkökulmasta.”

Rinnekodeilla aktiivinen naapurustotyö on aina keskeinen osa uuden palvelun käynnistämistä. Myös Raitissa on jo järjestetty omat tilaisuudet yhteistyökumppaneille ja naapureille. Vastaanotto on ollut hyvä.

Yhtenä Raitin vahvuutena Pietikäinen pitää asiakaslähtöisyyttä.

”Se näkyy jo sijainnissakin: meille on helppo tulla, koska sijaitsemme keskeisellä paikalla Hämeenkadulla lähellä rautatieasemaa. Mutta se näkyy myös syvemmin asiakastyössä. Työn keskiössä on ihminen yksilöllisine tarpeineen. Kohtaamme jokaisen asiakkaan arvostaen ja kuunnellen, ratkaisukeskeisesti ja jokaisen omia vahvuuksia tukien.”