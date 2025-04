Keski-Savon ympäristötoimessa tehty merkittävää kehitystyötä – toiminnan vakiinnuttamista on hyvä jatkaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki alueensa kaikkiin kahdeksaan valvontayksikköön ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin vuosina 2015–2019. Arviointi käsitti kaikki ympäristöterveydenhuollon sektorit eli

elintarvikevalvonnan

terveydensuojeluvalvonnan

tupakkalain valvonnan ja

eläinlääkintähuollon.



Keski-Savon ympäristötoimeen (myöh. valvontayksikkö) arviointikäynti tehtiin vuonna 2018. Aluehallintovirasto esitti valvontayksikölle silloin kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä ja pyysi niiden toteutumisesta kirjallisen selvityksen vuonna 2020. Vuonna 2021 aluehallintovirasto arvioi valvontayksikön valvontasuunnitelman ja vuonna 2022 tarkasteli henkilöresursseja, delegointipäätöstä sekä maksutaksaa.

Vuoden 2024 marraskuussa toteutettu arviointi- ja ohjauskäynti toimi sekä aiempia asiakirjatarkasteluja täydentävänä että osin vuonna 2018 esitettyjen korjaus- ja kehittämistoimenpiteiden seurantana.

Henkilöresurssit ja niiden kohdistaminen keskusteluttivat

Terveysvalvonnan (terveydensuojelu, elintarvikevalvonta sekä tupakkalain valvonta) sekä eläinlääkintähuollon resurssit olivat keskenään hyvin tasapainossa, ehkä parhaiten kaikista Itä-Suomen valvontayksiköistä. Valvontayksiköiden välisessä vertailussa on kuitenkin huomioitava pelkkien resurssien lisäksi myös valvonnan eri toimialoihin liittyvät sekä alueelliset erityispiirteet.

Henkilöstön vaihtuvuus sekä eläköitymiset ovat lisänneet valvontayksikössä rekrytointi- ja perehdytystarpeita. Yksi uusi terveystarkastajan virka on perustettu ja täytetty vuoden 2023 lopussa. Uusien viranhaltijoiden perehdyttämiseen sekä ns. ”hiljaisen tiedon” siirtämiseen on panostettu aiempaa enemmän. Hyvä perehdytys varmistaa, että uudet työntekijät voivat nopeasti omaksua tehtävänsä ja toimia tehokkaasti.

Resurssien kohdentamisessa havaittiin kehitettävää

Keski-Savon ympäristötoimessa oli tunnistettu tarve kehittää resurssien kohdentamista ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Valvontayksikössä toivottiin myös riittävää resursointia, joka mahdollistaisi myös erikoistumisen tiettyihin terveysvalvonnan erityisosa-alueisiin laajojen työnkuvien sijaan. Arviointi- ja ohjauskäynnin yhteydessä todettiin, että mahdollisesta resurssipulasta voi olla viitteitä, mutta sitä ei ole toistaiseksi kyetty kuitenkaan konkretisoimaan. Toisaalta valvontahenkilöstö koki, että nykyiset resurssit olivat riittävät ja niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin entistä suunnitelmallisemmalla toiminnalla. Toiminnankehittäminen oli kesken.

Valvontatietojen raportoinnissa puutteita ja epävarmuuksia

Valvontatietojen toimittamiseen liittyi arviointi- ja ohjauskäynnillä puutteita ja epävarmuuksia. Tämä on puolestaan johtanut tilastoinnin ja toteuman arvioinnin osalta epävarmuuksiin. Myös toiminnan kehittäminen tilastojen avulla muuttuu haastavammaksi, mikäli tietojen ajantasaisuudesta ja paikkansa pitävyydestä ei voida varmistua.

Tietojen toimittaminen valtakunnalliseen tietojärjestelmään tulee saattaa lainsäädännön vaatimusten sekä annettujen ohjeistusten mukaisiksi. Tämä on tärkeää, jotta valvontatiedot ovat ajan tasalla ja luotettavia. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmän (Vyha) tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat keskeisiä valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Mahdolliset tietopuutteet ja -virheet hankaloittavat myös alueellista ja valtakunnallista ohjaus-, valvonta- sekä kehittämistyötä.

Epidemiaselvitystyöryhmän kokoonpanoa tulee päivittää tarpeen mukaan

Elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä annetun asetuksen (1365/2011) mukainen eläinlääkärin nimeäminen epidemiaselvitystyöryhmään on tarpeen tilanteessa, jossa terveysvalvonnan johtaja on estynyt osallistumasta ryhmän toimintaan tai johtajana toimii muu kuin eläinlääkärin tutkinnon omaava viranhaltija. Tällä menettelyllä voidaan varmistaa, että epidemioiden selvittämisessä on mukana tarvittava asiantuntemus ja osaaminen.

Varautumiseen on kiinnitetty huomiota

Valvontayksikkö osallistui viime vuonna SAVO24-valmiusharjoitukseen, jossa erityisesti talousveteen liittyvä harjoitusosio oli haastanut yksikköä, osoittanut kehitystarpeita sekä parantanut valmiuksia toimia vesivälitteisissä häiriötilanteissa. Harjoituksessa oli kiinnitetty huomiota myös häiriötilannesuunnitelman vaatimiin kehitystoimenpiteisiin. Valmiusharjoitukset kehittävät ja tukevat ympäristöterveydenhuollon toimintaa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Ympäristöterveydenhuollon päätökset vaikutuksiltaan paikallisesti merkittäviä ja laaja-alaisia – tiedonkulku tärkeää

Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota myös toimielimessä (Keski-Savon ympäristölautakunta) vuosina 2020–2021 käsiteltyihin asioihin sekä niiden laatuun ja luonteeseen. Ympäristöterveydenhuollossa tehdyt viranhaltijapäätökset voivat paikallisesti olla vaikutuksiltaan erittäin merkittäviä, kokonaisvaltaisia sekä laaja-alaisia.

”Päätöksillä voi olla taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Asioiden käsittely voi johtaa myös luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja median laajempaan mielenkiintoon. Aluehallintovirasto näkee tärkeänä, että luottamushenkilöt saisivat mahdollisimman laajasti ja säännöllisesti tietoa ympäristöterveydenhuollon hankkeista, valmistelussa olevista asioista sekä viranhaltijapäätöksistä. He ovat osaltaan vastuussa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanosta ja toiminnasta”, toteaa Itä-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjausryhmä.

Yhteenveto

Arviointi- ja ohjauskäynnin perusteella Keski-Savon ympäristötoimessa on tehty merkittävää kehitystyötä ja muutoksia, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta ja parantaa ympäristöterveydenhuollon palveluita. Aluehallintovirasto kannustaa jatkamaan kehitystyötä ja varmistamaan, että toiminta on suunniteltu ja toteutettu valvontayksikön sekä toiminta-alueen erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminnan tulee täyttää myös lainsäädännön vähimmäisvaatimukset ja sen tulee olla hyvän hallinnon mukaista.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 000 (vaihde), kirjaamo.ita@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto