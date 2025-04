Metsähallitus ja Kokkolan kaupunki neuvottelevat Tankarin saaren rakennusten myynnistä

Tankar on Kokkolan ulkosaaristossa Perämerellä sijaitseva majakkasaari. Metsähallituksen Luontopalvelut hallinnoi saaren pohjoispuolta. Metsähallituksen hallinnoimalla määräalalla on yhteensä kymmenen rakennusta. Niihin kuuluvat esimerkiksi Majakanvartijoiden talo, Majakkamestarin talo, Lintuasema, muita pienempiä rakennuksia sekä laituri.



Metsähallituksen Luontopalvelut päätti neuvotella myynnistä suoraan Kokkolan kaupungin kanssa, jotta Tankarin saaren merkittävät kulttuuriarvot voitaisiin säilyttää ja sen matkailupotentiaali hyödyntää. Kokkolan kaupunki käsittelee Tankarin ostamista rakennuksineen kaupunginhallituksensa kokouksessa 14.4.2025. Kauppaneuvottelut koskevat vain Metsähallituksen hallinnoimia rakennuksia ja niiden pihapiirejä.



Luontopalvelut käy parhaillaan läpi koko rakennuskantaansa. Tavoitteena on löytää keinoja sen hallinnassa olevien noin 2 400 rakennuksen omistamisesta aiheutuvien kustannusten vähentämiseen. Supistuva rahoitus kohdennetaan Luontopalvelujen ydintehtäviin: valtion suojelualueiden hoitoon sekä retkeilymahdollisuuksien tarjoamiseen eri puolilla Suomea.

“Tankar on kaupunkiseudun matkailulle merkittävä kohde ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joten olisi tärkeää turvata tämän merkittävän kohteen säilyminen ja kehittyminen myös tulevaisuudessa. Kokkolan kaupungilla on kokemusta saarikohteen operoinnista, ja se tuntee hyvin saariston vaatimukset ja olosuhteet sekä myynnin kohteena olevan kokonaisuuden”, sanoo kiinteistökaupan erityisasiantuntija Sari Järvinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Metsähallituksen Luontopalvelut on pyytänyt Museovirastolta ja ympäristöministeriöltä lausuntoa Tankarin tontin ja rakennusten myynnistä. Museovirasto ei nähnyt myymiselle estettä.

”Tankar on Kokkolalle keskeinen ja merkittävä matkailu- ja kulttuurikohde, jonka säilyminen ja kehittäminen on tärkeää. Saaristokohteen hallinnointi ja kehittäminen tukee alueen vetovoimaisuutta ja matkailuelinkeinoa. Rakennusten hankinta on luonteva askel saaren infrastruktuurin ja matkailupalveluiden kehittämisessä", toteaa Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Lisätietoja

• Kiinteistökaupan erityisasiantuntija Sari Järvinen, Metsähallitus Luontopalvelut, p. 040 188 4315

• Rakennuskannan kehittämishankkeen tiimivastaava Tero Juhola, p. 040 670 6406

• Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila, p. 040 806 8200