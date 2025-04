Sairaanhoidon digitaalisen vastaanoton kokeilu alkaa huhtikuussa

Hyvinvointialueen digitaalisella vastaanotolla voi hoitaa perusterveydenhuollon käynnin kokonaan etänä. Palvelussa tehdään sekä hoidon tarpeen arviointi että varsinainen hoitajan tai lääkärin vastaanotto. Palvelu on chat-keskustelu, jossa voidaan avata myös videoyhteys tai lähettää valokuvia.

Kokeiluryhmään kuuluville lähetetään kirje

Sairaanhoidon digitaalisen vastaanoton saa kokeilun aikana käyttöönsä puolet Pohjanmaan asukkaista. Heille lähetetään huhtikuun lopussa kirjeellä tieto kokeiluryhmään kuulumisesta sekä ohje palvelun käytöstä. Kaikki samassa kotitaloudessa asuvat saavat palvelun käyttöönsä. He voivat asioida digitaalisella vastaanotolla joko uudessa mobiilisovelluksessa tai hyvinvointialueen verkkosivujen kautta. Pilottijakso antaa mahdollisuuden kehittää digitaalisia palveluita hallitusti.

– Kokeilun aikana kehitämme etäpalvelua ja voimme arvioida esimerkiksi millaisissa asioissa etävastaanotto on toimiva valinta ja kuinka paljon henkilöstöä etävastaanotolle tarvitaan ja miten organisoimme ammattilaisten työtä, jotta palvelu sujuisi hyvin, sanoo digipäällikkö Sofi Nyman.

Digitaalisen vastaanoton käyttö on vapaaehtoista ja asiakas saa halutessaan valita myös läsnävastaanoton. Asiaan, jota ei voi hoitaa digivastaanotolla, asiakkaalle varataan aika terveyskeskukseen tai hyvinvointiasemalle.

– Toivomme, että monet kokeilevat digitaalista vastaanottoamme ja antavat siitä palautetta ja siten osallistuvat palveluiden kehittämiseen, sanoo Sofi Nyman.

Digitaalinen sairaanhoidon vastaanotto on tarkoitus avata kaikille Pohjanmaan asukkaille kokeilun jälkeen alkuvuodesta 2026. Muut digitaaliset palvelut, kuten ajanvaraus, ovat kaikkien asukkaiden käytössä myös kokeilun aikana.

Pohjanmaa osana ainutlaatuista tutkimusta

Kokeilujakson aikana Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu THL:n, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkimukseen digitaalisten palveluiden vaikuttavuudesta ja siitä, miten digitaalinen vaihtoehto vaikuttaa lähivastaanottokäyntien ja puhelinpalveluiden tarpeeseen ja käyttöön.

– Tutkimus tulee tarjoamaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tietoa digitaalisen asioinnin vaikutuksesta ihmisten asiointikäyttäytymiseen ja hoidon vaikuttavuuteen, sanoo strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola.

Kokeiluun ja tutkimukseen on valittu osallistujat satunnaisesti siten, että kotitaloustasolla puolet väestöstä kuuluu koeryhmään ja puolet verrokkiryhmään. Testiryhmästä on suljettu pois esimerkiksi henkilöt, joilla on turvakielto sekä ympärivuorokautisen hoivan yksikössä asuvat vanhukset.

Tutkimuksen ydin on satunnaistettu vertailuasetelma: se mahdollistaa digivastaanoton käytön vaikutusten luotettavan arvioinnin, sanoo Pohjanmaan digivastaanottokokeilun vastuullinen tutkija Lauri Sääksvuori THL:stä.

Tutkimushanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Digitaalisten palveluihin vaikuttavuuteen kohdistuu suuria odotuksia, mutta tieto niiden vaikutuksista on yhä puutteellista hyvinvointialueiden ohjauksen tarpeisiin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikön johtaja Aleksi Yrttiaho.

Chatista jo hyviä kokemuksia

Aiemmin käytössä ollut hoidon tarpeen arvioinnin chat jää pois käytöstä, kun digitaalinen sairaanhoidon vastaanotto avataan. Sillä on ollut viikossa vain noin 150 käyttäjää.

– Chat-palvelun käyttö on ollut tähän saakka vielä vähäistä ja eräänlaista testijaksoa meillekin. Olemme saaneet jo hyvää kokemusta ja tutkimushankkeeseen osallistuminen auttaa meitä nyt digitaalisen vastaanoton jatkokehittämisessä, Nyman kertoo.

Digitaalista asiakaspalvelutyötä tekee tällä hetkellä vain rajallinen ammattilaisten joukko, joten pystymme tekemään sekä kehitystyötä että tarjota palvelua hallitusti, kun asiakasmäärä on rajattu puoleen väestöstä.

Vaikka tähän saakka käytössä ollut chat suljetaan, voivat kaikki asiakkaat edelleen asioida digitaalisesti.

– Ajanvaraus, omien terveystietojen tarkastelu ja esitietolomakkeet ovat kaikkien asiakkaidemme käytössä koko alueelle yhteisessä Kansalaisen terveyspalvelussa.

Tiedotamme lähiaikoina uusista, koko alueen asukkaiden käyttöön avattavista chat-palveluista.