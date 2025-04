Caruna toimittaa sähköliittymän atNorthin datakeskukseen Espoossa

Espooseen rakennettavan datakeskuksen kapasiteetti on 45 megawattia, ja ensimmäisen vaihe on nyt valmis. Datakeskuksessa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödynnetään viereisellä tontilla sijaitsevassa K-Supermarket Mankkaassa.

Liittymän laajennus mahdollistaa atNorthin datacenterin kapasiteetin kasvattamisen tulevaisuudessa sekä sen nykyisen sähkönjakelun kehittämisen ja varmentamisen. Liittymistehon korotus edellyttää myös Carunalta Sinimäen sähköaseman laajentamista, jonka valmistelut aloitetaan välittömästi.

- atNorth on sitoutunut vastuulliseen datakeskustoimintaan, kun tilavuokraus- ja suurteholaskentapalveluiden tarve kasvaa. FIN02-datakeskuksemme tukee investointia Carunan sähköverkkoon, ja tämä yhdessä Keskon lämmön talteenottokumppanuuden kanssa kuvastaa jatkuvia pyrkimyksiämme kehittää datakeskusekosysteemejä, jotka hyödyttävät toiminta-alueitamme, sanoo atNorthin toimitusjohtaja Eyjólfur Magnus Kristinsson.

Liittymän käyttöönotto tehdään, kun kantaverkosta on Espoon verkkoalueelle tarvittavaa lisäkapasiteettia saatavilla. Sinimäen sähköasema on valmistunut vuonna 2022 ja asema vauhdittaa kaupungin siirtymää kohti hiilineutraalia Espoota. Sinimäen sähköaseman ja voimajohtojen investointi nyt tehtävät laajennukset huomioiden on kokonaisuutena yli 20M€ sisältäen varauksia myös tulevaisuuden kasvulle.

- atNorthin investointi tukee erinomaisesti puhdasta siirtymää, ja datakeskukset ovat tärkeä osa nykyistä, kehittyvää energiajärjestelmää. Datakeskusten hukkalämpö voidaan hyödyntää kaukolämmössä ja yritysten energiaratkaisuissa. On tärkeää katsoa kokonaisuutta ja nähdä investoinnin kokonaisvaikutukset Suomen talouskasvulle. Tulevaisuuden energiajärjestelmä mahdollistaa talouskasvun puhtaasta siirtymästä, mutta edellyttää sähköverkkojen ennakoivia investointeja ja lainsäädännöltä pitkäjänteisyyttä, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

atNorth on Pohjoismaiden johtava datakeskus-, suurteholaskennan ja tekoälypalveluiden tarjoaja. FIN02 on atNorthin kahdeksas datakeskus Pohjoismaissa ja kolmas Suomessa.