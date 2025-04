Kokkolan kaupungin kannanotto: lentoyhteyden jatkuminen turvattava

Tämän jälkeen Kokkolan alueen tavoitteena on siirtyminen vähitellen markkinaehtoiseen lentoliikenteeseen. Sille hyvät edellytykset muun muassa suurten kansainvälisten yritysten ja alueelle suunniteltujen teollisten investointien ansiosta. Yhtäkkinen muutos ei kuitenkaan ole mahdollinen, vaan siirtymävaiheessa tarvitaan valtion täysimääräistä tukea. Näin ollen ostoliikenteen jatkaminen optiosopimuksen mukaisesti on perusteltua.

Lentoasemaverkosto on keskeinen tekijä Suomen talouskasvussa ja viennin mahdollistajana. Sen merkitys on kasvanut globaalissa kilpailussa. Lentoliikenne Kokkola-Pietarsaaren ja Helsingin välillä on elintärkeä alueen elinkeinoelämälle, yrityksille, kansainvälisille investoinneille ja matkailulle. Lisäksi Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman liikenne on välttämätön huoltovarmuuden, terveydenhuollon ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmista.

Kokkola-Pietarsaari – Helsinki -reitillä liikennöi keskimäärin 11 lentovuoroa viikossa. Matkustajamäärät kasvoivat elo-joulukuussa 2024 noin 21,5 % kuukaudessa. Kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna: tammi-maaliskuun aikana kasvua on ollut yli 10 %. Matkustajista noin 75 % on liikematkustajia.

Valtion tehtävä on huolehtia valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesta joukkoliikenteen kolmen tunnin saavutettavuudesta maakuntakeskusten ja Helsingin välillä. Kokkolan suurteollisuusalueella jo toimivat kansainväliset huoltovarmuuskriittiset yritykset ja niiden suunnittelemat laajat investoinnit tarvitsevat toimivat lentoyhteydet.

Myös puhdasta siirtymää edistävien investointien sijoittumispäätökset ovat osaltaan riippuvaisia alueen hyvästä saavutettavuudesta. Kokkola-Pietarsaaren lentoasema ja sen tarjoamat lentoyhteydet ovat alueen kriittistä infrastruktuuria, jonka jatko on turvattava.