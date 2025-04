Keskustalla lähes 200 vaalitilaisuutta lauantaina

Keskustan Kemppi: Jättipäiväkodit ovat ihmiskoe, jolle on pistettävä rajoja 9.4.2025 13:48:19 EEST | Tiedote

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi vaatii rajoittamaan uusien jättipäiväkotien rakentamista sekä kaupunginvaltuustoissa että lailla. Viime vuosina Suomessa on rakennettu useita yli 200, jopa yli 300 lapsen päiväkoteja, vaikka jättipäiväkodeille ei löydy puoltavaa tutkimusnäyttöä, ja tutkijat sekä työntekijät ovat varoittaneet jättipäiväkotien ongelmista. Kempin mukaan jättiyksiköiden sijaan pitäisi suosia kohtuullisen kokoisia lähipäiväkoteja, joista on kerrytetty hyviä kokemuksia vuosikymmenien ajalta. Satojen lasten jättipäiväkoteja kritisoivat julkisesti tutkijat, työntekijät sekä vanhemmat. Uusien jättipäiväkotien rakentamista on rajoitettava lailla, ja nykyisten jättipäiväkotien toiminnasta on tehtävä vuosien huolellinen tutkimus, Kemppi sanoo. Esitän sadan lapsen lakisääteistä rajaa uusille päiväkodeille. Hallintokoneistot suosivat teollisen mittakaavan päiväkoteja, mutta nyt pitää toimia lapset edellä eikä hallinnon ehdoilla. Kohtuullisten kokoisten päiväkotien korvaamine