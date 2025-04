Mikael Agricola -palkinto Martti Anhavalle Dostojevski-käännöksestä

Mikael Agricola -palkinto myönnettiin Martti Anhavalle Fjodor Dostojevskin teoksen Riivaajat suomennoksesta. Palkinto jaetaan tunnustuksena merkittävän kaunokirjallisen teoksen erinomaisesta suomennoksesta.

Palkintolautakunnan perustelut:

"Fjodor Dostojevskin järkälemäinen romaani Riivaajat vuodelta 1872 ilmestyi Martti Anhavan uutena suomennoksena 2024. Venäläisen kulttuurin tuntijana ja kokeneena kirjallisuuden suomentajana Anhava liikkuu Dostojevskin parissa varmoin ottein. Riivaajia on luonnehdittu aateromaaniksi ja poliittiseksi satiiriksi, ja se kattaa inhimillisen kanssakäymisen moninaiset muodot herttaisen kuhertelevasta julmaan ja traagiseen. Ihmismielen luotaajana ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen kartoittajana Dostojevski on pysyvästi ajankohtainen. Huolimatta teoksen synkästä pohjavireestä kirjailijalla on alinomaa hymynkare silmäkulmassa – milloin hyväntahtoinen, milloin viiltävän pureva. Suomentajana Anhava tuo 1800-luvun Venäjän ihmiset, aatteellisen kuohunnan ja historiallisen miljöön nykylukijan ulottuville pakottomasti ja rennosti. Eri kansankerrokset ominaispiirteineen asettuvat luontevasti osaksi laajaa kuvakudosta, jossa tunnelmat vaihtelevat rahvaanomaisesta juoruilusta tulisieluiseen kiivailuun.

Vuolassanaisen kirjailijan hengessä suomentaja tuhlailee sanoja, sanontoja ja sutkauksia – kaihtamatta omintakeisia ratkaisuja kääntäessään tekijän paikoin hyvinkin värikästä kieltä. Kokonaisuus takaa väkevän, vaikuttavan lukuelämyksen. Lukijan iloksi Anhava on elvyttänyt monesti jo aikansa eläneeksi koetun suom. huom. -alaviitteiden perinteen ja varustanut tekstin tuiki tarpeellisilla selityksillä. Suomentaja on myös kirjoittanut teokseen seikkaperäiset jälkisanat, jotka hän päättää Dostojevskin hengessä toteamukseen: "Kaikki riivaajat eivät sittenkään menneet sikoihin. Eivätkä kaikki siat ole menneet järveen, vieläkään."

Martti Anhava on kirjailija, suomentaja ja vapaa toimittaja. Hän on julkaissut useita esseekokoelmia, jotka henkivät syvää kirjallisuudentuntemusta. Anhava on julkaissut myös laajat elämäkertateokset Arto Melleristä ja Paavo Haavikosta. Viimemainitusta hän sai Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon 2022.

Mikael Agricola -palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat suomentaja Kristiina Drews, toimittaja ja kriitikko Pasi Huttunen, väitöskirjatutkija ja kriitikko Sofia Blanco Sequeiros ja professori Liisa Tiittula. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) jakaa palkinnon yhteistyössä Suomen Kirjasäätiön kanssa. Kiertopalkintona kulkee Ben Renvallin veistos Talonpoika.

Lisätiedot:

SKTL:n viestintäasiantuntija Maarit Laitinen, maarit.laitinen@sktl.fi; p. 044-3445 111.

Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper, antti.kasper@otava.fi; p. 050-3132 414.