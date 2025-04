OSAOlla vahva maine suuren yleisön keskuudessa – erityisesti tuotteet ja palvelut saavat kiitosta

Suuren yleisön mielikuvat OSAOsta ovat huomattavasti korkeammalla (3,50) kuin ammatillisista koulutuksenjärjestäjistä yleensä ottaen (3,37). Sidosryhmätuki on kehittynyt samassa suhteessa maineen kanssa olleen niin ikään hyvällä tasolla (3,52). Merkittävimmät kehitysmahdollisuudet löytyvät vastuullisuuden osa-alueelta, jossa OSAOlla on parannettavaa, ja jolla on myös suurin yhteys suuren yleisön tukeen OSAOta kohtaan.

”OSAOn hyvä maine tuotteissa, palveluissa ja työpaikkana kertoo työmme tuloksesta. Uudistetussa strategiassamme tärkeimpänä painopisteenä on hyvinvoivat opiskelijat. Tavoitteeseen pääsemme panostamalla edelleen laajaan lähiopetusresurssiin, laaja-alaiseen opiskelijahuoltoon ja uudistumiskykyiseen henkilöstöön”, summaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

OSAO osallistui kolmatta kertaa T-Median Luottamus&Maine-tutkimukseen. Luottamus&Maine 2025 ammattioppilaitosten erikoistutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien ammatillisten oppilaitosten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin 22.1.–18.2.2025 välisenä aikana 15–65-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. OSAOta arvioi tarkemmin reilut 200 henkilöä.