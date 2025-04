Helsingin seudun kauppakamari kysyi yrityksiltä: Espoo erottuu edukseen yritysmyönteisyydessä, kuntien työvoimapalveluille arvostelua

Puoliväliriihessä huomioitava uusimaalaisten yritysten osaajatarpeet ja vähennettävä kaupan sääntelyä 8.4.2025 09:57:47 EEST | Tiedote

Helsingin seudun kauppakamari muistuttaa hallitusta puoliväliriihessä, että osaajapula ei saa jarruttaa talouskasvua, kun kasvu alkaa. Siksi hallituksen tulee ryhtyä toimeen nyt. Hallituksen on tässä vaiheessa keskityttävä toimiin, joilla turvataan kasvu erityisesti talouden veturialueilla, kuten Uudellamaalla. Hallituksen on varmistettava se, että Uudenmaan alueen koulutustarjonta vastaa yritysten osaavan työvoiman tarpeisiin. Nuorten oppisopimuskoulutuksesta on tehtävä nykyistä houkuttelevampi yrityksille. Ammatillisesta koulutuksesta pitää päästä sujuvammin ammattikorkeakouluun. Helsingin seudun kauppakamari esittää myös, että työperäisen maahanmuuton perheenyhdistämisen tulorajojen tulkintaa joustavoitetaan ja digitaalinen tunnistautuminen mahdollistetaan jo lähtömaassa. Kaupan investointeja ja kilpailua tulee edistää keventämällä kaupan sijainnin ohjausta merkittävästi. Kuntien maapolitiikan avoimuutta on lisättävä ja keinoja täsmennettävä.